'700 километров от линии фронта': Зеленский об успешном ударе по Саратовскому НПЗ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал наудар украинских войск по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Глава государства отметил результативные попадания украинских войск.

Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале. Также глава государства отметил атаку на военную инфраструктуру ВС РФ на побережье Каспийского моря.

"В ночь на сегодня наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове – это около 700 километров от линии фронта", – сказал глава государства.

Также, по его словам, было осуществлено поражение в Ростовском и Кировском регионах ина военном пункте базирования на Каспийском море.

"За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от нашей государственной границы Украины", – дополнительно резюмировал Зеленский.

Заметим, что ночью 30 мая в нескольких регионах России прогремела серия взрывов на фоне атаки украинских БПЛА. Удар наносили, в частности, по Ростовской области и Краснодарскому краю.

Целью атаки стали авиазавод и нефтяная инфраструктура. Взрывы раздавались в Таганроге и Армавире.

Напомним, в Украине подтвердили обстрелы нефтеперекачивающей станции с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газового терминала порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Эти объекты удалось поразить специалистам Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, украинские войска 28–29 мая также ударили по Волгоградскому НПЗ,входящему в структуру компании "Лукойл", поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и пункты управления беспилотниками.

