Силы обороны атаковали ряд объектов оккупантов на территории России и в районах боевых действий. Среди пораженных целей: Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и пункты управления беспилотниками.

Удачные операции провели 28 мая и в ночь на 29 мая. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, в Волгограде Силы обороны атаковали Волгоградский НПЗ, который входит в структуру компании "Лукойл". На территории предприятия вспыхнул пожар. Под удар попали установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки. После атаки завод остановил производственные процессы.

"Волгоградский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга рф. Мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год", – сообщили в Генштабе.

Также повреждения получила нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в Ярославской области РФ. На территории станции вспыхнули два резервуара с нефтью объемом 50 тысяч и 20 тысяч кубометров. Окончательные масштабы повреждений, по состоянию на момент публикации, уточняются.

Добавим, что станция "Ярославль-3" является узловым элементом трубопровода "Сургут-Полоцк", через который нефть транспортируется в балтийские порты Приморск и Усть-Луга, а также в Беларусь. Объект входит в структуру российской государственной компании "Транснефть".

В районе Бердянска Запорожской области украинские военные поразили ЗРК "Тор-М2". Также под удар попал командно-наблюдательный пункт вблизи Лимана Первого на Харьковщине. Кроме того, Силы обороны атаковали пункты управления БПЛА в районах Теткино Курской области РФ, Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области.

Также известно о поражении российского склада материально-технических средств в Айдаре Луганской области.

Под удар Сил обороны попали и районы сосредоточения живой силы противника неподалеку Новопетровки и Новогригорьевки Запорожской области, Родинского Донецкой области, Клевены Курской области РФ, Январского Днепропетровской области и Басовки Сумской области.

