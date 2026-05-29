Кейс Старобельска о том, что в информационной войне мы пытаемся играть против россиян в шахматы, а они против нас – в чапаева.

Они тупо врут про распятых мальчиков и что в Буче украинцы убивали себя сами, чтобы обвинить их. А мы, вместо того, чтобы разрушать их мифы, стараемся не замазать свое белое пальто и делаем расследование, которое подтверждает российскую ложь об ударах ВСУ по гражданским.

Я понимаю журналистов Реальной газеты чисто по-человечески, когда они хотят сказать правду. Собственно, журналисты для того и существуют, чтобы в отличие от проплаченных телеграм-помоек говорить правду.

Но, к сожалению, эти журналисты неспособны посмотреть хотя бы на два шага вперед и увидеть последствия своих публикаций. А последствия следующие. Иностранные журналисты читают российский фейк об ударах ВСУ по гражданским и пытаются проверить информацию на украинской стороне. А тут хоба!!! Реальная газета ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВСУ убили гражданских.

И что делают иностранные журналисты? Правильно! Они подают новость об убийстве украинцами гражданских как ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ САМИМИ УКРАИНЦАМИ, факт!

В Нью-Йорке, Берлине, Париже, Дели, Токио, Калькутте, Сан-Паоло и других местах в уважаемых изданиях читатели читают о зверствах ВСУ, подтвержденных самими украинцами. Как вы понимаете, это максимальное доверие, потому что издания опираются на подтверждение с ... украинской стороны.

Контекст, а именно, что там где-то рядом был Рубикон и, по факту прикрывался гражданским население, что является военным преступлением, уже никого не интересует. Это вторично. Главное, что люди по всему миру возьмут из этих статей, что даже Украина признала убийство гражданских.

Хотелось бы донести до наших правдолюбов, что правда – это очень хорошо. Но войны правдой не выигрываются. Это только в тупых сказках честный и бесстрашный герой побеждает целую кучу коварных врагов. А в реальной жизни свиноморды взорвали Каховскую дамбу, утопили кучу народа включая своих солдат, но сохранили контроль над левобережьем Херсонщины и Запорожья.

На войне врут, врут и еще раз врут. Потому что даже малейшее преимущество может привести к выигрышу войны, а малейшее поражение – к проигрышу. И было бы неплохо, если бы журналисты, которые считают себя самыми умными в мире, иногда включали мозги, перед тем, как пихаться со своей правдой о войне. Потому что оно, конечно, круто – быть честным и бескомпромиссным, как лирический герой тупой сказочки про дракона. Но за вашу честность армия потом платит жизнями солдат.