Зафиксированы пожары: в СБУ подтвердили поражение стратегической российской НПС и газового терминала

В Украине подтвердили обстрелы нефтеперекачивающей станции с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газового терминала порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Эти объекты удалось поразить специалистам Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Пресс-служба ведомства опубликовала соответствующий отчет в пятницу, 29 мая. Там отметили, что после прилетов на территории обеих целей произошли пожары.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ имеют стратегическое значение

В СБУ рассказали, что НПС "Ярославль-3" является составляющей магистральной Балтийской трубопроводной системы (БТС-1) и поставляет сырье на расположенный поблизости НПЗ "Славнефть-ЯНОС", а также к экспортным терминалам порта Приморск.

Беспилотники успешно "приземлились" на территории предприятия – там вспыхнули три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара составила более 5 тысяч квадратных метров.

"Газовый терминал порта "Темрюк" отвечает за перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

В результате ударов БпЛА тоже зафиксирован пожар на территории ООО "Мактрен – Нефть". Загорелись, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания.

"Такие спецоперации СБУ имеют стратегическое значение, ведь уменьшают нефтяной экспорт России, который является главным источником доходов российского бюджета.

Каждая выведенная из строя НПС, каждый остановленный трубопровод или НПЗ – это миллионы долларов, которые не поступят в бюджет Кремля и не превратятся в ракеты, дроны и снаряды. Ударяя по энергетической инфраструктуре РФ, Украина переносит войну туда, откуда она пришла, и заставляет врага платить реальную цену за агрессию", – отметили в Службе безопасности.

Как писал OBOZ.UA, Силы оборони 28–29 мая также ударили по Волгоградскому НПЗ, который входит в структуру компании "Лукойл", поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и пункты управления беспилотниками.

