Силы обороны Украины освободили 46 кв. км на Днепропетровщине. Карта

Силы обороны Украины освободили территории вблизи Новоселовки, что на Александровском направлении. Также военные продолжают зачистку ряда населенных пунктов от оккупантов.

В результате удачных действий украинских защитников россияне потеряли не менее 46 квадратных километров территории. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Известно, что подразделения ВСУ освободили территорию вблизи Новоселовки. Также Силы обороны проводят зачистку от противника вблизи Воронного, Январского, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

"Силы Обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки, а также проводят зачистки от врага вблизи Воронного, Сечневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая. Таким образом враг потерял не менее 46 кв км территории", – сообщили в DeepState.

Напомним, ранее Силы обороны освободили населенный пункт Отрадное на Харьковщине и выбили врага из его окрестностей. Участие в операции приняли участие штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия 129 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Также OBOZ.UA сообщал, по оценкам ISW, недавно украинские войска продвинулись в направлении Славянска. Также они смогли существенно притормозить россиян на Константиновском направлении: уже месяц как оккупанты не могут там продвигаться более чем на один км за неделю.

