Украинские войска продвинулись в направлении Славянска – ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Славянском направлении. Зато россияне провели миссии по инфильтрации на Александровском и Константиновском направлениях.

Видео дня

В районе Константиновки захватчики "забуксовали": уже целый месяц они не могут продвигаться там более чем на 1 км в неделю. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

Накануне россияне пытались наступать на Сумщине. Продвинуться оккупантам не удалось.

Харьковская область

Продолжались 14 мая российские наступательные операции также на Харьковщине. Там украинские силы осуществили контратаки.

Один из российских "военкоров" опроверг предыдущие российские заявления о недавнем захвате Чайковки. По его словам, оккупанты якобы продвинулись к населенному пункту, однако не контролируют его. Боевые действия за Чайковку, которую другие российские военные блогеры "освободили" 12 мая, продолжаются.

Наземная активность на Великобурлукском направлении накануне не фиксировалась.

Зато на Купянском направлении россияне продолжали наступление.

Один из связанных с Кремлем Z-блогеров заявил, что оккупанты якобы продвинулись на восточной окраине Купянска и в восточной части Купянска-Узлового (к югу от Купянска). Он также утверждал, что российские войска расширяют свое присутствие в Купянске, но далеко не полностью контролируют город.

Этот же пропагандист уверял, что российские войска вытеснили украинские войска из большей части Петропавловки (к западу от Купянска), и что на ее южной окраине осталось лишь ограниченное количество украинских военнослужащих.

Российский блогер добавил, что украинские операторы беспилотников продолжают усложнять ситуацию для российских войск и ограничивать их наступательные действия в районе Купянска.

Украинские войска продолжают атаковать российских операторов беспилотников и расширяют зону поражения на Купянском направлении. По словам представителя одной из украинских бригад, действующих на этом участке фронта, россияне там не достигли никаких успехов – несмотря на появление "зеленки", за которой оккупанты могут прятаться от украинских ударов.

Военный заявил, что украинские операторы беспилотников продолжают атаковать российских дроноводов и наземные линии связи на Купянском направлении и расширяют зону поражения в российском тылу.

14 мая российские войска также продолжали ограниченные наступательные операции на Боровском направлении, но не продвигались вперед.

Также украинские войска продолжили кампанию ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Луганской области. Командующий украинских Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди 14 мая опубликовал видеозапись с геолокацией, на которой видно, как украинские войска наносят удар по российской системе ПВО "Тор" вблизи оккупированной Бурсовки (примерно в 105 километрах от линии фронта).

Донецкая область

Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении – до центральной части Закитного на северо-востоке от Славянска.

Российские войска продолжали наступательные операции в этом районе. Они, очевидно, сосредотачивают атаки на Рай-Александровке (к востоку от Славянска).

Связанный с Кремлем Z-блогер заявил, что элементы российской группировки войск "Юг" усилили атаки на Рай-Александровку и наращивают интенсивность ударов по Николаевке и Ореховатке (к северо-востоку и востоку от Рай-Александровки соответственно), чтобы сорвать украинскую логистику к востоку от канала Северский Донец-Донбасс.

Другой российский военный блогер утверждал, что Рай-Александровка является опорным пунктом Украины, и что российские войска должны захватить населенный пункт, прежде чем смогут начать атаки на агломерацию Славянск-Краматорск.

Российские войска недавно провели миссию по инфильтрации на Константиновском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 мая, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям в западной части Константиновки.

Министерство обороны России тем временем заявило, что российские войска захватили Николаевку (к северо-востоку от Константиновки). Правда, уже не впервые: об "освобождении" этого населенного пункта россияне время от времени заявляют еще с 2023 года.

Российские войска продолжают испытывать трудности в продвижении на Константиновском направлении на фоне украинских контратак.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 14 мая сообщил, что российские войска сосредоточили значительное количество живой силы на Константиновском направлении с конечной целью захвата агломерации Константиновка-Дружковка, но большинство российских сил остается за пределами города.

Машовец сообщил, что российские войска направили небольшие группы военнослужащих для проникновения в Константиновку, но оккупанты действуют менее чем в 10% города.

Он также отметил, что российские войска наносят удары по украинским наземным линиям связи и пытаются подкрепить российские войска в этом районе дополнительными операторами беспилотников, готовясь к штурму центральной и западной частей Константиновки.

Машовец отметил, что украинские контратаки на юге и востоке Константиновки, а также вблизи Ильиновки, Берестка (оба к югу от Константиновки) и Часова Яра (к северо-востоку от Константиновки) препятствуют продвижению России и остановили предыдущую попытку оккупантов прорваться к центральной и западной Константиновке.

Связанный с Кремлем Z-блогер 13 мая признал, что украинские войска эффективно обстреливают сосредоточенные российские силы вблизи Константиновки и препятствуют продвижению российских войск вблизи Часова Яра.

Машовец оценил, что российские войска застряли на Константиновском направлении и продвигаются с максимальной скоростью один километр в неделю уже более месяца. Он предположил, что российские войска сместили свое внимание на направления Доброполье и Покровска, поскольку российское военное командование намерено попытаться обойти Краматорск с юга и юго-запада, минуя Константиновку. Такой обход в ISW оценивают как "чрезвычайно маловероятный, учитывая огромное расстояние, которое российские войска должны преодолеть, и медленные темпы продвижения российских войск".

Машовец отметил, что российские войска на этом направлении полагаются на сочетание ресурсов нескольких общевойсковых армий и армейских корпусов, и что российские войска вряд ли будут разворачивать резервы на этом направлении.

"ISW продолжает оценивать, что замедление темпов продвижения российских войск и сложный характер местности, удерживаемой Украиной, в Донецкой области не позволяют понять, смогут ли российские войска когда-нибудь захватить область военной силой", – отметили аналитики.

В ISW добавили, что накануне российские войска провели ограниченные наступательные операции к востоку от Доброполья, но не продвинулись вперед.

Также они продолжили наступательные операции на север и северо-запад от Покровска – и снова без продвижений.

В украинском 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск рассказали, что российские войска продолжают перебрасывать резервы, технику, артиллерию и личный состав в Покровск, пытаясь превратить город в логистический центр для российских войск.

Силы обороны же недавно нанесли удар по скоплению войск российского 51-го Южного военного округа (ПВО) в Ровно (к востоку от Покровска), в результате чего погибло не менее 30 россиян.

Днепропетровская область

14 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Новопавловском направлении, но не продвигались вперед.

Российские войска недавно провели миссию по инфильтрации на Александровском направлении Александровки. Геолокационные кадры, опубликованные 14 мая, показывают, как украинские войска наносят удар по позициям российских войск на северо-востоке Нового Запорожья (к югу от Александровки).

Российский военный блогер 13 мая заявил, что Березовое (к юго-востоку от Александровки) является спорной серой зоной, куда могут прорваться как российские, так и украинские войска.

Российские войска использовали соглашение о прекращении огня с 9 по 11 мая для скопления пехоты и мотоциклов на Александровском направлении.

Представитель украинской бригады, которая действовала на этом участке фронта, 13 мая сообщил, что российские войска не прекращали обстрелы во время соглашения о прекращении огня с 9 по 11 мая и использовали паузу в боях для скопления пехоты и мотоциклов в тыловых районах.

Он добавил, что российские войска перемещают часть этой пехоты ближе к линии фронта, но не очень активно используют мотоциклы.

По словам представителя бригады, российские войска снизили темпы наступательных операций на Александровском направлении после того, как украинские войска успешно отбили масштабное российское механизированное наступление в начале апреля.

В ночь с 13 на 14 мая украинские войска продолжили атаки средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Донецкой области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российской системе мобильной связи "Редут-2" в оккупированном Фроловском районе Донецка (примерно в 46 километрах от линии фронта).

Командующий украинских войск беспилотных систем (ВСБ) майор Роберт "Мадьяр" Бровди 14 мая опубликовал видеозапись с геолокацией, на которой видно, как украинские войска атакуют командный пункт и временный пункт дислокации российского отряда беспилотников "Кайра" 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус, Восточный военный округ) в оккупированной Старомлыновке (примерно в 30 километрах от линии фронта).

Запорожская область

Сообщается, что российские войска усиливают интенсивность наступательных операций на Гуляйпольском направлении и пытаются восстановить ранее утраченные позиции. Российский военный блогер утверждал, что российские войска якобы продвинулись на юг от Гуляйпольского (на юго-запад от Гуляйполя).

14 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса. При этом один из российских "военкоров" утверждал, что российские войска якобы продвинулись в восточной части Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова)[66].

В ночь с 13 на 14 мая украинские войска продолжили атаки средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Запорожской области. В СБС сообщили, что украинские войска нанесли удар по российскому узлу связи.

Херсонская область

14 мая российские войска продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за сменой в России губернаторов двух приграничных с Украиной областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!