Силы ДШВ уничтожили в Покровске два пункта запуска российских дронов. Видео

На Покровском направлении российских захватчиков уничтожают Десантно-штурмовые войска ВС Украины. Недавно они ударили по двум точкам запуска вражеских БпЛА "Молния", а также по месту накопления личного состава.

Враг потерял около 30 оккупантов. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ. Видео работы наших защитников было обнародовано в Facebook в четверг, 14 мая.

Ситуация в Покровской агломерации

Военные рассказали, что на этом отрезке фронта продолжается оборонительная операция.

"Противник пытается превратить Покровск в полноценный логистический узел. Он перебрасывает резервы, а также дополнительные силы и средства. Речь идет, в частности, о личном составе, тяжелой бронированной и легкой автомобильной технике, артиллерии", – заявили в ДШВ ВС Украины.

Захватчики используют гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и как позиции для боевой работы – запуска БПЛА и ведения аэроразведки.

По таким целям на днях ударила авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в полосе ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск. Эти удары призваны уменьшить наступательный потенциал агрессора:

уничтожены два пункта накопления, откуда оккупанты запускали дроны; в селе Ривне, что между Покровском и Мирноградом, уничтожено место размещения личного состава одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.

По имеющейся информации, в результате серии авиаударов украинские защитники ликвидировали и ранили около 30 российских военных.

