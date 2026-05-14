На Донетчине пограничники уничтожили вражеский разведдрон 'Мерлин-ВР' стоимостью более $300 000. Видео

Силы обороны Украины "поймали" российский разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР", ориентировочная стоимость которого – более 300 000 долларов. Его ликвидировали в небе над Донецкой областью.

Операцию провели воины "Феникса" – подразделения Государственной пограничной службы Украины, который входит в состав Сил беспилотных систем. Пресс-служба ГПСУ в Telegram поделилась видео поражения.

Что известно о "Мерлин-ВР"

Это экспериментальный разведывательный дрон является одним из самых дорогих российских БпЛА в своем классе.

Впервые "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" РФ представил его в 2021 году.

"Мерлин-ВР" используется противником для тактической разведки на линии фронта. Эту задачу он может выполнять в автоматическом и полуавтоматическом режимах, в частности выявлять позиции, корректировать огонь, наблюдать за перемещением сил и средств.

"Это довольно редкая цель, а стоимость комплекса, по открытым данным, может превышать 300 000 долларов США", – отметили в СБС ВС Украины.

"Охота продолжается", – отметили защитники из рядов Сил беспилотных систем.

