Поведение оккупантов удивляет: пограничники бригады 'Форпост' показали, как уничтожают врага на Харьковщине. Видео

Украинские Силы обороны продолжают уменьшать живую силу и технику врага. На этот раз подразделение пограничной службы бригады "Форпост" показало, как они уничтожают российских захватчиков на Харьковщине.

Видео эффективной работы по оккупантам опубликовала Госпогранслужба. На нем видно, как наши защитники системно работают по оккупантам и продолжают выполнять боевые задачи.

Украинские защитники беспрестанно уменьшают живую силу врага на нашей земле. Видео точных ударов по врагу от бригады "Форпост" на Харьковщине показали пограничники. На нем видно, как захватчики пытаются спрятаться от украинских дронов, "обмануть" их, даже пробуют надеть плащ, думая, что их не видно, однако им это не помогает.

"Поведение оккупантов традиционно удивляет: одни пытаются бросить автомат в FPV-дрон, другие надевают плащи и думают, что стали невидимыми, а некоторые вообще пытаются отбивать дроны ногами, будто мяч", – прокомментировали в Госпогранслужбе.

