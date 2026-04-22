Планы врага провалились: украинские военные показали уничтожение техники оккупантов на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении украинские военные продолжают системно уничтожать логистические ресурсы российской армии. Пилоты батальона SIGNUM сожгли восемь единиц техники, которая использовалась для подвоза личного состава и боеприпасов.

Видео дня

Такая тактика затрудняет работу малых пехотных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает подразделение SIGNUM.

Российские войска на этом участке фронта не применяют массированных механизированных штурмов, зато действуют небольшими группами, пытаясь незаметно продвигаться через лесные массивы. Ключевую роль в обеспечении таких действий играет логистика – доставка бойцов, провизии и боекомплекта.

Именно эти уязвимые элементы и стали приоритетной целью для украинских операторов беспилотников. Территория находится под постоянным воздушным контролем, что позволяет оперативно выявлять и уничтожать транспорт противника.

В результате ударов было ликвидировано восемь единиц техники, что существенно ослабляет возможности россиян поддерживать свои подразделения на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские военные продвинулись в тактическом районе Славянск-Лиман, что в Донецкой области. Несмотря на активные атаки оккупантов Силы обороны удерживают позиции на отдельных участках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!