Украинские войска продвинулись в тактическом районе Славянск-Лиман – ISW

Недавно украинские военные продвинулись в тактическом районе Славянск-Лиман, что в Донецкой области. Несмотря на активные атаки оккупантов Силы обороны удерживают позиции на отдельных участках.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW). Специалисты уточнили, что бойцы ВСУ продвинулись на восток от Лимана. Также известно, что украинские силы, несмотря на отрицание оккупантов, контролируют позиции в Сосновом.

Вместе с тем в ISW отметили, что не смогли подтвердить заявления россиян о продвижении оккупантов на северо-восток от Лимана, а также вблизи Ямпиля.

В течение 15 и 16 апреля российские войска осуществляли атаки в районе Лимана, в частности вблизи Яровой, Святогорска, Закитного, Калеников, Рай-Александровки, Никифоровки и Федоровки.

Недавно украинские военные продвинулись в районах Славянска и Константиновки. В частности ВСУ достигли успеха в Закитном к северо-востоку от Славянска.

На направлении Константиновка-Дружковка украинские силы также продвинулись, хотя оккупанты могли иметь частичное продвижение у Берестка. Боевые действия охватили и районы вокруг Константиновки.

Также стало известно, что страна-агрессор планирует полностью захватить Донбасс до сентября 2026 года. По данным ГУР, оккупанты уже стягивают войска и готовят наземную операцию на юго-востоке.

Речь идет об использовании стратегического резерва и усилении группировки еще на 20 тысяч военных. Всего в регионе находится около 680 тысяч российских солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование, вероятно, привлекает силы из собственных стратегических резервов. Это нужно для того, чтобы смягчить постоянную неспособность оккупационных сил достичь нереалистичных оперативных целей и сроков.

