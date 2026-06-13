Россия наращивает производство ракет: сколько ракет Х-101 и "Искандеров" выпускается в месяц

Из года в год Россия увеличивает интенсивность ударов беспилотников по Украине, а также атак с использованием кассетных бомб и ракет. Оккупанты постоянно модернизируют средства поражения и наращивают их производство.

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Так, ракеты Х-101 и "Искандер" в России производят круглосуточно, ежемесячно с конвейеров сходят 40–50 и 60–70 единиц соответственно. О ситуации с российским воздушным террором, возможностях оккупантов и потенциале украинских сил ПВО рассказал журналистам на брифинге в Киеве главный научный сотрудник научно-исследовательского управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба.

Сколько ракет производит Россия сегодня

Заруба констатировал, что каждый год Россия увеличивает интенсивность обстрелов украинских городов ударными БПЛА, управляемыми авиабомбами и ракетами. Средства воздушного нападения постоянно модернизируются, а их производство – растет.

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Но даже в таких сложных условиях украинские силы ПВО демонстрируют высокую эффективность. В течение мая 88% воздушных целей были сбиты или подавлены.

Спикер также рассказал, что украинские ученые тщательно отслеживают изменения в средствах воздушного нападения России, благодаря чему Силы обороны имеют возможность своевременно реагировать на нововведения и эффективно противодействовать противнику.

Рассказывая об основных тенденциях, полковник Заруба отметил, что Россия так и не смогла наладить собственное массовое производство сложных электронных компонентов, поэтому массово использует электронику северокорейского и западного производства.

В российских БПЛА и ракетах украинские исследователи обнаруживают большое количество компонентов двойного назначения, которые используются в бытовой технике, однако россияне адаптировали их и для оборонной отрасли. Например, в состав одной ракеты Х-101 входит до 160 иностранных компонентов. В дроны типа "Shahed/Герань" – по меньшей мере, 50 единиц разнообразной микроэлектроники.

Несмотря на это, Россия продолжает наращивать производство средств воздушного нападения. Так, выпуск ракет Х-101 агрессор перевел на круглосуточный режим, выпуская по 40-50 единиц в месяц, а "Искандеров" — по 60-70 в месяц.

Еще одна тенденция —: российские оккупанты пытаются удешевить производство, жертвуя точностью ради количества.

Заруба также подчеркнул, что в последнее время россияне целенаправленно наносят удары именно по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по многоквартирным жилым домам, используя в боевых частях ракет и дронов компоненты массового поражения. Таким образом Россия перешла к войне на истощение, пытаясь запугать украинцев.

В то же время, благодаря, в частности, исследованиям специалистов, оперативно изучающих изменения в российском оружии, Украина имеет возможность противостоять атакам на мирные города и села. По подсчетам Воздушных сил, в мае текущего года наши Силы обороны уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника.

Как рассказывал OBOZ.UA, Россия построила новые объекты для запуска "Шахидов" у границы с Беларусью. Строительство попало на спутниковые снимки.

Речь идет о как минимум пяти новых объектах на аэродромах в Брянской, Орловской и Смоленской областях. Часть таких комплексов расположена всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

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