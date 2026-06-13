Россия построила новые объекты для запуска "Шахедов" у границы с Беларусью. Спутниковые снимки

Страна-агрессор Россия развернула как минимум пять новых объектов, предназначенных для запуска ударных беспилотников типа"Шахед"по Украине с белорусского направления. Это, в частности, отдельные объекты и площадки на аэродромах в Брянской, Орловской и Смоленской областях. Часть таких комплексов расположена всего в нескольких десятках километров от границы с Беларусью.

Видео дня

Все объекты начали строить еще в 2024 году. На данный момент часть площадок находится в процессе строительства, хотя запуски с них уже продолжаются, утверждает белорусское Радио Свобода.

Как проходят эти запуски, смотрите ниже.

Крупнейший в мире дронопорт

Комплекс возле Цимбуловой, Орловская область, россияне называют"крупнейшим в мире дронопортом". Это – отдельная площадка исключительно для БПЛА, используется с осени 2024 года.

Расположен в 200 км от границы с Беларусью, в 335 км от Гомеля, имеет координаты: 53.36858° N, 35.8166° E.

На снимке от 1 июня 2026 года видно, что "площадь военного объекта сейчас составляет почти 2 на 4 километра" – то есть за эту весну она увеличилась почти вдвое.

Главные истории дня

Строительство комплекса возле Цимбуловой продолжается.

Аэродром Шаталово

Второй объект расположен на военном аэродроме "Шаталово", Смоленская область. Дронная площадка аэродрома используется с начала 2025 года.

Находится в 46 км от границы с Беларусью, в 145 км от Могилёва. Имеет координаты: 54,33892° с.ш., 32,47221° в.д. Это – ближайшее к Беларуси и странам НАТО известное место запуска российских дронов.

На спутниковом снимке можно насчитать около десяти установок для запуска БПЛА. Строительство здесь не прекращается, за последнее время здесь появились системы противовоздушной обороны и, вероятно, бункер для укрытия дронов.

Здесь также запускают современные реактивные "Герани", – черные пятна на снегу похожи на следы работы их двигателей во время старта с пусковых установок.

Навли в Брянской области

Третий комплекс запуска "Шахедов" – возле Навли, Брянская область. Это 127 км до границы с Беларусью, 240 км до Гомеля. Координаты: 52.85476° N, 34.50651° E.

Активное строительство на этом участке началось летом 2024 года. Сначала здесь построили стартовую дорогу для запуска дронов с автомобильных платформ, а также три больших бункера-хранилища, засыпанных грунтом. В 2025 году объект начали расширять.

Строительные работы продолжаются и сейчас.

Сеща в Брянской области

Четвертый объект – отдельная площадка для дронов на военном аэродроме Сеща, Брянская область. Это 45 км до границы с Беларусью, 190 км до Могилёва, координаты 53.71538° N, 33.34548° E.

Активно используется с 2022 года.

В 2023 году спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат называл военный аэродром Сеща одним из основных мест запуска российских "Шахедов".

В мае того года аэродром атаковали украинские беспилотники, после чего Сеща почти перестала фигурировать в открытых сообщениях как пункт запуска "Шахедов".

В то же время аэродром продолжает использоваться. Транспортные самолеты расположены на значительном расстоянии друг от друга, а часть из них прикрыта автомобильными шинами, которые российские военные используют в качестве дополнительной защиты от беспилотников.

Асовицы в Брянской области

И пятый – это комплекс запуска беспилотников возле Асовицы, Брянская область, в 163 км от границы с Беларусью, в 235 км от Гомеля. Площадка имеет координаты 52.32268° N, 34.50236° E.

Это самый новый объект такого рода, он используется захватчиками с осени 2025 года.

На данный момент на площадке видно как минимум две стационарные пусковые установки, а также четыре небольших укрепленных хранилища.

Расположение объекта всего в 35 километрах от украинской границы позволяет существенно сократить время подлета дронов к северным регионам Украины и расширяет возможности для атак вдоль российско-украинской границы.

Российские обстрелы

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня противник атаковал Украину 117 БПЛА. Для ударов враг использовал ударные дроны типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запускали их россияне с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, а также из Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Противовоздушной обороной Украины было сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!