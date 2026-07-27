800 килограмм на 850 километров: Штилерман рассказал, когда украинская баллистика полетит на Москву

Первое боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться уже осенью этого года. В настоящее время программа находится на этапе стендовых испытаний двигателя.

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После этого должен состояться тестовый полёт и проверка всех систем. Главный инженер Fire Point Денис Штилерман рассказал об этом в интервью на YouTube-канале.

По словам Штилермана, сейчас разработчики готовятся к одному из ключевых этапов испытаний.

"Наша задача сейчас — прогонять двигатель, посмотреть, что с конструкцией там все в порядке, теплозащита держится, двигатель работает. Далее мы проведем тестовый полет", — заявил главный инженер.

После этого, по его словам, специалисты должны убедиться, что ракета выполняет полет в соответствии с заданными параметрами.

"Видим, что все работает в соответствии с полетным заданием. А дальше уже начнутся полеты на территорию России. Военные будут определять, куда", — сказал Денис Штилерман.

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На вопрос, когда первая украинская баллистическая ракета может полететь на Москву, инженер ответил кратко:

"Осень. Это будет осенью этого года", — ответил инженер.

В то же время он уточнил, что назвать более точный месяц пока невозможно.

"Я не могу сказать, потому что это очень сильно зависит от прожига двигателя. Если будут какие-то неточности в отработке, будем все это исправлять", – отметил Штилерман.

В Украине уже создана необходимая производственная инфраструктура для изготовления твердотопливных двигателей.

"Мы построили три завода по производству ракетного топлива для того, чтобы заливать двигатели. Если один разрушится, мы сможем переехать на другой. Если второй — на третий", — заявил главный инженер.

Речь идет о ракете, способной доставить боевую часть массой около 800 кг на дальность до 850 км.

"800 килограммов на 850 километров — это такая большая ракета", — отметил эксперт.

Также инженер отметил, что темпы серийного производства будут зависеть прежде всего от финансирования.

"Все будет зависеть от финансирования, которое будет у нашего государства", — отметил главный инженер Fire Point Денис Штилерман.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что израильский военный обозреватель Давид Шарп предположил, куда могут попасть на территории России украинские баллистические ракеты. В то же время, по его мнению, гораздо важнее – когда они появятся.

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