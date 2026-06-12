Россия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, произошли пожары: последствия в областях. Фото, видео и все подробности

В ночь на 12 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник применил 117 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 102 цели.

Видео дня

Зафиксированы попадания в ряде мест. Подробности сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Николаевская область

В результате вражеской атаки на Николаев пострадали трое горожан.

Вражеский БПЛА повредил частный дом.

Спасатели эвакуировали из поврежденного здания мужчину 1985 года рождения с осколочными ранениями и двух женщин 1986 и 2008 годов рождения. Ихгоспитализировали в больницу.

На месте возник масштабный пожар. В результате падения обломков и воздействия взрывной волны повреждены 2 автомобиля и 14 частных домовладений. Из них два дома были разрушены.

"На месте работали 30 спасателей, 8 спецавтомобилей ГСЧС, в том числе химики и саперы, а также правоохранители, медики и волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста", – отметили в ГСЧС.

Полтавская область

В Полтавской области ночью россияне нанесли удар по предприятию.

"Сегодня ночью в Полтавском районе вражеский БПЛА попал в цех одного из промышленных предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал утром начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

Днепропетровская область

Войска РФ почти 20 раз атаковали три района области беспилотниками и авиабомбами. Известно об одном пострадавшем.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская и Шахтерская громады.

"Горели частные дома. Повреждены пятиэтажки, спорткомплекс, инфраструктура. Пострадал 59-летний мужчина. Лечиться будет амбулаторно", – говорится в сообщении.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Возник пожар на территории коммунального предприятия. Повреждены многоэтажка и автомобиль.

В Апостолово Криворожского района поврежден частный дом.

Сумская область

Массированный удар беспилотниками этой ночью враг нанес по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде.

"К сожалению, в результате атаки погибла 44-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь. Значительные разрушения и повреждения получило трехэтажное нежилое здание", – сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Херсонская область

За последние сутки враг терроризировал Херсонскую область артиллерийскими обстрелами и атаками дронов.

Под российскими ударами оказались Берислав, Белозерка, Кизомис, Велетенское, Разлив, Томина Балка, Софиевка, Чаривное, Новониколаевка, Тараса Шевченко, Борозенское, Раковка, Нововоскресенское, Правдино, Дудчаны, Золотая Балка, Суханово, Томарино, Широкая Балка, Станислав, Белая Криница, Киселевка, Великая Александровка, Комишаны, Антоновка, Никольское, Садовое, Староселье, Новорайск, Гавриловка, Днепровское, Зимовник, Качкаревка, Львово, Милово, Михайловка, Надднепрянское, Новокаиры, Понятовка, Приднепровское, Республиканец, Токаревка, Тягинка, Нововоронцовка и город Херсон.

"Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области; в частности, были повреждены многоэтажное здание и два частных дома.Т акже оккупанты разгромили магазин, вышки сотовой связи, складские помещения и частные автомобили", – рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения.

Киевская область

Утром 12 июня в ГСЧС сообщили о ликвидации пожара площадью 2000 кв. м, возникшего в результате российского удара БПЛА по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе

"На месте работали спасатели Киевской области и города Киева. Дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта "Борисполь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошедших суток в Киевской области было зафиксировано попадание вражеского дрона. Вспыхнул масштабный пожар.

Также накануне Россия атаковала три района Днепропетровской области. Поранения получили 12 человек, среди них – ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!