Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумской области: погибла женщина, ещё одна – получила ранения. Фото

Россия продолжает терроризировать Сумскую область. Ночью 12 июня враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине.

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Есть погибшая и раненая. О последствиях атаки рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно об атаке

По словам Григорова, ночью Шосткинская община оказалась под массированным ударом дронов войск РФ. Был атакован объект гражданской инфраструктуры.

"К сожалению, в результате атаки погибла 44-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь", –, рассказал чиновник.

Он добавил, что в результате обстрела значительные разрушения и повреждения получило трехэтажное нежилое здание.

"Все обстоятельства и последствия атаки уточняются", — написал Григоров в 03:46 ночи.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошедших суток в Киевской области было зафиксировано попадание вражеского дрона. Вспыхнул масштабный пожар.

Также накануне Россия атаковала три района Днепропетровской области. Ранения получили 12 человек, среди них — ребенок.

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