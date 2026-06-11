Россия атаковала три района Днепропетровщины: 12 раненых, среди них – ребенок. Фото

За неполные сутки 11 июня (по состоянию на 18:30) российские армейцы более 40 раз обстреливали три района Днепропетровской области. Из-за этих вражеских ударов ранения получили 12 гражданских (в частности ребенок).

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Агрессор запускал по региону беспилотники и авиабомбы. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА (ОДА) Александр Ганжа.

Атаки по Никопольщине

В Никопольском районе оккупационные войска РФ били по Никополю, а также по Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской и Мировской громадам.

Повреждены отделение банка, админздание, заправка, частные дома и автомобили. Пострадавших пятеро: это мужчины 21 и 19 лет, женщины 61 и 57 лет, а также 15-летняя девушка. Все будут лечиться амбулаторно.

Атаки по Синельниковщине

В Синельниковском районе противник нанес удар по Васильковской громаде.

Повреждены около двух десятков частных домов, гаражи, автомобили, хозяйственные постройки. Семь местных жителей получили травмы: пять женщин и двое мужчин. Из них четверо оказались в больнице, 64-летняя раненая – в тяжелом состоянии. Остальные (трое человек) будут лечиться амбулаторно.

Атаки по Криворожью

Агрессор обстрелял Грушевскую громаду. В результате обстрела изувечена заправка.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью 11 июня на Днепропетровщине погиб один человек, еще 16 получили ранения. Под ударами ВС РФ оказались четыре района области, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

– Вечером в среду, 10 июня, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударными БпЛА. Один из дронов попал в многоэтажку, известно как минимум о пяти пострадавших, среди которых есть ребенок.

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