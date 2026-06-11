Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: один человек погиб, 16 ранены. Фото

Из-за российских атак на Днепропетровщине погиб один человек, еще 16 получили ранения. Под ударами оказались четыре района области, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его информации, в течение суток оккупанты почти 30 раз атаковали область беспилотниками и авиационными бомбами.

Больше всего пострадала Синельниковщина. Под ударом находились Васильковская и Украинская громады. В этом районе один человек погиб. Еще три человека получили ранения.

В результате атак возникли пожары. Частично разрушены два частных дома, еще несколько домов получили повреждения. Также повреждены ферма, хозяйственные постройки и автомобили, полностью уничтожен магазин.

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела пострадал один человек.

В Павлограде повреждена жилая многоэтажка и здание спасательного подразделения. Ранения получили 12 человек.

На Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую, Мировскую, а также Покровскую городскую и сельскую общины. Из-за обстрелов загорелся частный дом. Кроме того, повреждено одно из предприятий.

Напомним, вечером в среду, 10 июня, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударными БпЛА. Один из дронов попал в многоэтажку, известно как минимум о пяти пострадавших, среди которых есть ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассвете 10 июня российские войска массированно атаковали дронами Харьков: в городе зафиксировано более 20 ударов, вспыхнул пожар. Основной удар пришелся на Холодногорский район города, также атакованы Немышлянский и Индустриальный районы.

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