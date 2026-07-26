Враг нанес удар по супермаркету в Чернигове: двое погибших, есть раненые

Днём 26 июля оккупанты атаковали супермаркет в Чернигове. В результате вражеской атаки погибли и пострадали люди.

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Известно, что российский дрон упал на супермаркет АТБ. Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брыжинский.

По его информации, погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Кроме того, еще четверо горожан получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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