Враг нанес удар по супермаркету в Чернигове: двое погибших, есть раненые
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Днём 26 июля оккупанты атаковали супермаркет в Чернигове. В результате вражеской атаки погибли и пострадали люди.
Известно, что российский дрон упал на супермаркет АТБ. Об этом сообщил глава МВА Дмитрий Брыжинский.
По его информации, погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Кроме того, еще четверо горожан получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Новость пополняется…