Российская "Бандероль" попала в дом в Харькове: есть погибший и раненые, среди них – дети

Утром 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстреливать Харьков. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для удара по жилому дому.

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Вследствие атаки погиб человек, также есть много пострадавших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Последствия российского террора

Около 9:00 утра в харьковской мэрии проинформировали, что в Слободском районе зафиксировано попадание вражеского снаряда. Позже там уточнили, что целью путинских террористов стал в частный жилой дом. На месте работают все профильные службы.

Жертвой российской атаки стал один человек, число пострадавших постоянно растет. Среди раненых есть дети.

Позже в областной военной администрации уточнили, что число пострадавших в результате российского обстрела выросло до девяти человек. Повреждены более десяти частных жилых домов.

Главные истории дня

Напомним, в ночь на 26 июля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. Сообщается, что было совершено пять пусков из Брянской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские оккупанты убили доцента авиационного института Геннадия Симбирского. Захватчики целенаправленно нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского ракетного обстрела Киевской области 24 июля погиб сотрудник польской оружейной компании. Он был посетителем выставки Defense Demo Day & Defense Expo.

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