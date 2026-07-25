"Невероятно добрый человек": Россия ударом дрона в Харьковской области убила доцента авиационного института. Фото

В Харьковской области российские оккупанты убили доцента авиационного института Геннадия Симбирского. Захватчики целенаправленно ударили беспилотником по гражданскому автомобилю.

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К сожалению, Геннадий Симбирский, который в момент атаки находился за рулем, погиб на месте. Об этом сообщили в Харьковском авиационном институте.

Очередное военное преступление

Оккупанты ударили по гражданскому автомобилю на трассе вблизи населенного пункта Пятихатки. Для совершения военного преступления россияне использовали FPV-дрон на оптоволокне.

Захватчики, управлявшие дроном-убийцей, сознательно избрали своей мишенью мирного жителя, ехавшего в Харьков. За рулем автомобиля находился доцент кафедры инженерии программного обеспечения Харьковского авиационного института Геннадий Симбирский.

Семью Симбирских в институте знают очень хорошо. Профессор Дмитрий Симбирский воспитал не одно поколение инженеров. Геннадий был его сыном и достойно продолжал дело отца.

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"Невероятно добрый человек. Профессиональный, отзывчивый преподаватель, коллега, наставник. Всегда внимательный, взвешенный, интеллигентный. Именно так его знали все, кому посчастливилось работать и учиться рядом", – вспоминают о погибшем в институте.

У Геннадия остались жена Ольга и около двадцати бездомных собак, которых семья приютила и о которых заботилась с начала полномасштабной войны.

Напомним, 24 июля Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В следствие обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие российского ракетного обстрела Киевской области 24 июля погиб сотрудник польской оружейной компании. Он был посетителем выставки Defense Demo Day & Defense Expo.

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