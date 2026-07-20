Силы обороны отминусовали ещё 1600 оккупантов, 6 средств ПВО и более 80 артсистем армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за сутки 19 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1600 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 430 тыс. 530 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 19 июля

За сутки 19 июля численность вражеских войск сократилась еще на 1 600 военнослужащих.

Защитники также уничтожили 2 российских танка, 8 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, 3 РСЗО и 6 средств ПВО.

Ликвидировано 1 769 БПЛА оперативно-тактического уровня и 9 наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, армия РФ потеряла еще 605 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.

19 июля украинские военные сбили 18 крылатых ракет, которыми враг атаковал украинские города и села.

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Потери РФ за весь период полномасштабного вторжения

За всё время большой войны, с 24 февраля 2022 года до утра 20 июля 2026 года, украинские военные уничтожили 12 158 танков, 24 971 боевую бронированную машину, 46 343 артиллерийские системы, 1 953 РСЗО, 1 511 средств ПВО, 418 425 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 965 наземных робототехнических комплексов.

Также за этот период враг потерял 122 894 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 4 433 единицы специальной техники.

За годы войны защитники сбили 4 933 крылатые ракеты, 438 самолетов и 354 вертолета российской армии. Кроме того, украинские военные потопили 34 российских корабля и поразили 2 подводные лодки вражеского флота.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина практически парализовала Керченскую переправу. Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди привёл впечатляющие цифры поражений за две недели.

Также 19 июля СБУ нанесла удар сразу по трем нефтебазам в Ставропольском регионе РФ. Еще один объект топливной сферы оккупантов в тот же день был поражен подразделениями ВСУ.

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