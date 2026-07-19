Украина практически парализовала Керченскую переправу: "Мадяр" привёл впечатляющие цифры по поражениям за две недели

Керченская паромная переправа, обеспечивающая перевозку транспорта и грузов между портами Кавказ и Крым, потеряла около 75 % своей пропускной способностипосле двухнедельной операции Сил беспилотных систем " МоЛоЧКа". Из пяти судов, обеспечивавших работу переправы, ни одно больше не работает в штатном режиме.

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Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Итогами операции он поделился в своем Telegram-канале.

По информации "Мадяра", до начала операции перевозки через Керченскую переправу обеспечивали четыре парома, которые регулярно курсировали между портом Кавказ и портом Крым, а ещё одно судно находилось в резерве в порту Керчь.

В состав переправы входили паромы "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария", а также судно SKS-One.

Паром "Ейск" был поражён 12 и 13 июля. После этого его отбуксировали в порт Керчь, а возвращение судна на паромную линию не планируется.

Судно SKS-One было уничтожено в ходе ударов 7, 12 и 13 июля. В настоящее время оно находится в порту Камыш-Бурун. По информации СБС, судно не подлежит восстановлению.

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Паром "Мария" в течение июля неоднократно подвергался ударам со стороны Сил беспилотных систем и Службы безопасности Украины. После этого его также отбуксировали в порт Керчь, а восстановление и возвращение к работе не планируются.

Паромы "Лаврентий" и "Панагия" больше не могут передвигаться самостоятельно и используются лишь как баржи, которые перемещаются буксирами. Суда были поражены силами СБС, СБУ и ГУР.

Пропускная способность переправы существенно сократилась

Как отметил "Мадяр", один паром мог перевозить от восьми до 15 единиц транспорта в зависимости от их габаритов и веса.

До начала операции четыре действующих парома обеспечивали перевозку примерно 180–250 единиц транспорта в сутки в стандартных условиях. По его словам, около 80% всего трафика составляли перевозки по квоте министерства обороны страны-агрессора.

По оценке командующего Силами беспилотных систем, после проведения операции "МоЛоЧКа" Керченская паромная переправа потеряла 75% своих возможностей и в настоящее время сохранила лишь четверть прежней пропускной способности.

Напомним, Силы беспилотных систем поразили еще 13 электроподстанций на временно оккупированных территориях в течение ночи, большинство из них — в Крыму. Также враг недосчитал еще 4 судна своего "теневого флота" в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, атаки украинской армии по кораблям теневого флота России в Азовском море стали крупнейшей и самой интенсивной морской кампанией почти за полвека. По данным издания, за девять дней украинские силы поразили более 110 российских судов.

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