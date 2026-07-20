ВСУ "подрежут" выборы для партии Путина, Кремль может усилить "бусификацию": Ступак озвучил прогноз

С большой вероятностью можно прогнозировать, что после парламентских выборов в России, назначенных на 20 сентября, Кремль может принять решение о существенном усилении мобилизации. Однако главный вопрос заключается в том, откуда брать людей. Если с производств будут массово забирать работников, экономика страны-агрессора может "посыпаться" из-за нехватки рабочей силы.

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ВСУ успешными ударами по нефтеперерабатывающим объектам в России наносят ущерб не только самой этой отрасли, но и позициям правящей партии "Единая Россия", фактически "подрезая" её рейтинги. Из-за этого уровень фальсификаций на этих выборах может быть действительно масштабным. Однако снижение уровня жизни россиян в контексте масштабной мобилизации может сыграть как "плюс", так и "минус". С одной стороны, часть россиян сознательно откажется от участия в захватнической войне Кремля, но с другой стороны, это также будет подталкивать наименее защищенные слои населения к заключению контрактов с минобороны РФ, чтобы улучшить свое материальное положение.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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– Президент Владимир Зеленский предположил, что выборы в России, которые пройдут 20 сентября, могут стать отправной точкой, после которой Путин может пойти на эскалацию войны в Украине, увеличив масштабы мобилизации. В то же время глава государства отметил, что количество россиян, поддерживающих продолжение войны, неуклонно уменьшается. Как вы оцениваете эту ситуацию? Действительно ли после 20 сентября может произойти эскалация?

– Может. Такая вероятность есть. Она присутствует, причем еще с 2024 года, когда Путина в очередной раз избрали. С того момента действительно вопрос мобилизации в Российской Федерации витает в воздухе. Вероятность проведения мобилизации после парламентских выборов я оцениваю примерно в 60 процентов.

Но есть еще те 40 процентов, которые, я уверен, доставляют большую головную боль именно высшему руководству Российской Федерации. Да, ходят слухи о 1–2 миллионах, возможно 1 миллионе, возможно чуть больше, которых могут призвать в армию РФ. Никто не знает. Но понятно, что сразу на фронте они не появятся. Если по-хорошему, то им понадобится два-три месяца, чтобы мобилизовать определенное дополнительное количество личного состава, обучить их. Тогда постепенно, где-то к Новому году, они будут появляться на фронтах. Или, например, будут ждать весенней кампании 2027 года, и тогда целой толпой все это подготовленное кобло может действительно хлынуть на фронт.

Но вопрос в том, откуда их брать? Ведь речь идет не о людях пенсионного возраста, не о школьниках и не о лицах младше 18 лет. Это действительно тот слой населения, который является рабочим, квалифицированным, который действительно трудится и обладает наибольшей трудоспособностью.

В то же время в Российской Федерации на сегодняшний день нехватка рабочей силы составляет примерно 3 миллиона человек. Да, на фронте они нужны, но откуда их взять? Из экономики? Тогда экономика может рухнуть. Российские экономисты бьют тревогу, говорят, что так делать нельзя, ведь это приведет к плачевным последствиям для экономики.

– Но ведь у российской системы рекрутинга есть ограничения. Известно, что ежемесячно контракт с минобороны России подписывают около 30 тысяч человек, то есть фактически покрывают потери оккупационной армии на фронте. Но если речь идет о действительно масштабной мобилизации, скажем, на уровне 200–300 тысяч человек, которых нужно будет набрать за месяц, они же просто не справятся с этим, не так ли?

– Я думаю, не справятся. Возможно, они просто растянут процесс, вернее, немного повысят планку. Например, прикажут набирать ежемесячно не 30 тысяч, а 50 тысяч. Таким образом, это будет растянуто по всей России и сразу сильно на экономику не повлияет. Сильное влияние на экономику будет в том случае, если набрать сразу всех.

Представим себе шкалу от 0 до 30, где 0 – это полное отсутствие мобилизации, а 30 – это когда все ушли и даже двери закрыли. Сейчас в Российской Федерации мобилизация происходит, по моим ощущениям, примерно на отметке 10–12. То есть, с одной стороны, это не нулевая мобилизация, с другой – не максимальная. И в принципе, если там действительно грамотные руководители, они могут поднять, например, с 12 до 16. При этом комфортная жизнь в Москве сохраняется, в Питере сохраняется, но где-то такие моменты с "бусификацией", как мы видели, в Ростове, в Пензе, могут иметь место.

– Но здесь есть еще и чисто психологический момент. Благодаря успешным ударам наших сил беспилотных систем сегодня даже Москва испытывает нехватку топлива. А что уж говорить о регионах России, где топлива на заправках может не быть несколько месяцев. Итак, с одной стороны, есть намерение Кремля расширить масштабы мобилизации, с другой – недовольство общества из-за уже возникших проблем. Не считаете ли вы, что это недовольство будет мешать проведению массовых мобилизационных мероприятий, что это станет дополнительным фактором против этого шага?

– Я бы больше склонялся к тому, что действия Вооруженных Сил Украины могут немного подрезать выборы в России. Придется многое дописывать, многое подтасовывать, многое фальсифицировать.

Другой вопрос, воспримет ли это российский народ, вызовет ли это определенное раздражение и т. д. Это пока до конца не ясно. Мы бы хотели, чтобы нехватка топлива в России сыграла против власти, и люди не пошли бы на войну. Но в то же время происходит и процесс, который этому способствует.

Например, банкротятся компании-автоперевозчики, банкротятся региональные сети магазинов – неважно, продуктовые они или магазины одежды. Люди остаются без работы, и единственным вариантом для них становится пойти на войну. Если бы они выступали против войны, против лишения их рабочих мест, то тогда было бы иначе, но и такой не очень приятный вариант остается.

Но у нас до зимы есть возможность попытаться максимально снизить рейтинги "Единой России", максимально сделать жизнь в России неудобной и – главное – не дать возможности восстановиться после многочисленных ударов.

– Следующий вопрос – о ретрансляторах, которые находятся на территории Беларуси и направляют российские БПЛА на цели в Украине. Как вы помните, после ультиматума президента Зеленского Лукашенко отключил их. Однако специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заметил признаки того, что российские войска вновь используют ретрансляторы на территории Беларуси, и привел примеры. Как, по вашему мнению, должна реагировать Украина на эти факты и как она будет реагировать на практике?

– Так же, как и в прошлый раз. Я знаю, что тогда работали четыре ретранслятора, непосредственно у границ с Украиной. Три из них Украина принудительно отключила. Я не готов сказать, каким образом – применили ли то ли какие-то диверсионные группы, то ли наши дроны, то ли хакеры. До конца не ясно, но Украина их отключила. А четвертый отключила самостоятельно та сторона.

В принципе, то же самое можно повторить и на этот раз. Что такое ретранслятор? Это что-то вроде вышки сотовой связи. Когда она расположена в лесу, тогда у Украины гораздо больше вариантов для её нейтрализации, чем если бы она стояла, например, в каком-нибудь городе Гомеле на многоэтажке. Тогда это действительно сложнее. Я думаю, Украина будет использовать эти возможности.

– Я правильно вас понимаю, при необходимости можно прицельно нанести удар по этим ретрансляторам?

– Да, можно нанести удар с помощью наших дронов или привлечь хакеров, которые могут программно взломать эти ретрансляторы, и они просто перестанут работать. Или подавить связь с помощью наших средств РЭБ. То есть у нас есть определенные варианты.

– Полковник в отставке Королевских вооруженных сил Великобритании Гамиш де Бреттон-Гордон сделал громкое заявление в отношении СБУ – о том, что она стала одной из самых эффективных и результативных спецслужб мира. Это комплимент союзнику или признание реальных достижений?

– Комплимент и признание того, что делается. Понятно, что ликвидаций на территории России за последние полгода стало меньше. Наши контрразведчики их почему-то не проводят. Возможно, готовятся, возможно, это стало сложнее. Стало меньше ударов с применением Sea Baby. Буквально на прошлой неделе снова появилась информация о том, что мы вновь начали их применять.

Но все равно комплименты и уважение, которые западные специалисты выражают в адрес СБУ, ее опыта и возможностей, плюс постоянная работа "Альфы" на линии фронта – это действительно многое значит.