Россия, вероятно, вновь использует ретрансляторы в Беларуси: "Флеш" проанализировал обстрел АЗС в Житомирской области. Фото

Российские войска вновь используют ретрансляторы на территории Беларуси для управления ударным дроном во время атаки на автозаправочную станцию в Житомирской области. Атака произошла около 07:11 утра, когда управляемый реактивный "Шахед" нанес удар по автозаправочной станции в Малине.

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Такой вывод после анализа траектории полета БПЛА озвучил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. Информация обнародована в Telegram-канале эксперта.

Беспилотник сначала двигался вдоль украинско-белорусской границы, после чего долетел до Коростеня, пролетая непосредственно над трассой. Затем он изменил направление, полетел вдоль железнодорожных путей и атаковал цель в Малине.

Бескрестнов отметил, что такая траектория характерна именно для беспилотников, которыми управляет оператор в режиме реального времени с помощью видеокамеры.

"Расстояние от точки атаки до границ РФ составляет 260 километров. Это слишком далеко для работы прямого радиоканала. Других "Шахедов" (возможных ретрансляторов) в это время в воздухе не было", — пояснил эксперт.

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Это может свидетельствовать об использовании наземных или других ретрансляторов на территории Беларуси, которые обеспечивают передачу сигнала для управления дроном на большом расстоянии.

В то же время Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент это лишь предварительная оценка ситуации.

"Окончательные выводы сделают профильные службы и подразделения после детального изучения ситуации", — подчеркнул он.

Для России возможность онлайн-управления "Шахедами" во время атак на западные области Украины имеет важное значение, однако без использования ретрансляторов на территории Беларуси осуществить такие удары крайне сложно.

Ретрансляторы могут быть установлены как с согласия белорусской стороны, так и без ведома официального Минска, поскольку монтаж подобных систем не требует много времени или сложной подготовки. Именно поэтому эксперт считает, что белорусским властям следует более внимательно контролировать ситуацию на своей территории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-террорист Россия продолжает наносить целенаправленные удары по автозаправочным станциям в Украине. Утром 15 июля оккупанты атаковали АЗС в Житомирской области.

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