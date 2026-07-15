То, что я вам сейчас скажу, и так известно всем, кому нужно (поэтому я не раскрою никакой тайны). Итак, экспертный консенсус последних недель выглядит так:

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Далее текст на языке оригинала.

1. Удари по російських НПЗ – найефективніше, що Україна робила за останні 4 роки. Це перший чин, який одночасно впливає на військо, економіку та населення РФ. Вперше з 1999 року рядовий русскій міщанин відчув війну на собі. І хоча поки що причинно-наслідкові зв'язки у більшості росіян не увімкнулися, початок покладений.

2. Путін через це, а також дипломатичні провали остаточно закусився і піде на ескалацію. З ймовірністю у 90% це буде масова мобілізація для завалення трупами дороги на Крам. Ще 10% – можливість удару по Балтії. Ядерки не буде.

3. Мобілізація в РФ буде оголошена наприкінці вересня - на початку жовтня, щоб не пізніше 1 грудня почати вирішальну битву за Донбас. Одночасно відновиться ракетний терор проти цивільної енергосистеми України.

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4. Малоймовірно, що це змусить Україну капітулювати. Але чи готові ми будемо з протибалістикою, чи посиляться мобілізаційні заходи у нас – хз.

Від себе додам – сподіваюся, що це вже агонія путінської агресії. І якщо росіянам не вдасться прорвати наш фронт і цього разу, заморозка війни з гіпотетичного стане реальним варіантом.