Захватывающий сериал под названием "Пираты Азовского моря" набирает обороты. В ночь на 14 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 11 российских судов (всего за девять суток выведено из строя 116 судов). По подсчетам американского Института изучения войны (ISW), общее количество российских кораблей в Азовском море сократилось примерно на 60%. Судоходство через Керченский пролив и по Азово-Донскому каналу приостановлено. Морской бой продолжается. Некоторые задаются вопросом: откуда в этой акватории такое количество танкеров?

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Дело в том, что Азовское море – мелководное, поэтому транспортировка энергоносителей через его акваторию осуществляется небольшими "курьерскими" танкерами в Черное море, где нефть перегружается на крупные суда. Кроме того, эти "курьерские" суда являются важным каналом доставки топлива во временно оккупированный Крым. Сегодня эта логистика находится под огневым контролем Сил беспилотных систем. То же самое касается автомобильного и железнодорожного транспорта.

Параллельно продолжается бессрочная операция "Крымский рубильник OFF": СБС последовательно наносят удары по подстанциям и объектам энергосистемы, через которые временно оккупированный Крым получает электроэнергию из россии. На данный момент нарушено функционирование энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры как полуострова, так и других временно оккупированных территорий на юге Украины. Но и это еще не полная картина происходящего. Все крымские операции следует рассматривать в контексте общего топливно-энергетического кризиса, в который Украина загнала агрессора.

Главные истории дня

Силы обороны Украины нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в городе Салават (Башкортостан) и в поселке Афипский Краснодарского края. Это крупные предприятия, которые уже неоднократно подвергались нашим ударам. Аналогичная судьба постигла все крупные нефтеперерабатывающие заводы на болотах.

Мы не даем врагу возможности отремонтировать оборудование, в результате чего агрессор потерял более 40% производственных мощностей. В целом российская нефтепереработка сократилась до двадцатилетнего минимума. Ресурсы российской ПВО ограничены, противник не способен защитить объекты военно-экономической инфраструктуры ни на временно оккупированных территориях, ни по всей "матушке россии". Зато перечень наших целей на карте агрессора растет с каждым днем.

Около 12 тыс. АЗС во всех "субъектах федерации" прекратили работу из-за отсутствия топлива. Пламя топливно-энергетического кризиса перекинулось на другие отрасли экономики: потребительские рынки накрывает инфляционная волна (дорожают продукты питания и большинство товаров массового потребления), в некоторых регионах останавливается сельское хозяйство, начинаются проблемы в банковском секторе. Уже можно с уверенностью констатировать, что топливный кризис начал перерастать в социальный.

Общий тренд очевиден: "недоимперия" слабеет с каждым днем. Мы не делаем пауз, не даём противнику возможности зализать раны. Наша задача на этом этапе войны: превратить успехи отдельных операций в решающее стратегическое преимущество. Сериалы "Пираты Азовского моря" и "Нефтяные дожди в средней полосе россии" – лишь первые сезоны великой истории. Ее финал уже имеет название – "Крах недоимперии". Это означает, что победит добро. Сегодня на нашей стороне все стихии: огонь, вода, воздух и земля. Держим строй. Слава Украине!