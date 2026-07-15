Есть только два месяца, чтобы принудить Путина к переговорам, дальше начнется: интервью с генералом Романенко

По оценкам большинства экспертов, у Украины благодаря успешным дальнобойным ударам по территории РФ появилось "окно возможностей" в два месяца для принуждения страны-агрессора к миру. Если за это время кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на реальные мирные переговоры по завершению войны, он сможет использовать новый-старый инструмент эскалации – масштабную мобилизацию в России. Тем более, что его весенне-летняя кампания идет совсем не по плану.

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Вместе с тем Украина продолжает наращивать свои ракетные возможности. Сформирована "антибаллистическая" коалиция с девятью европейскими союзниками, США пообещали представить нашей стране лицензию на производство ракет к системам Patriot. Но, к сожалению, и первый, и второй проект требуют для реализации немало времени – счет идет на годы. Поэтому до зимы, когда Россия может интенсифицировать свои удары по Украине, новые средства еще не появятся. Поэтому главную ставку необходимо делать на уже имеющиеся у союзников средства, а также на упреждающие удары по военным производствам в России.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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– Аналитики издания Politicoпришли к выводу, что Украина имеет "окно возможностей", но всего на протяжении еще нескольких месяцев, до начала зимы, поскольку далее Россия может адаптироваться к новым угрозам. Согласны ли вы с такими оценками? Какой может быть эта адаптация?

– Да, в целом ситуация так и складывается. Скорее всего, имеется в виду, что Путин сейчас не решается проводить частичную или полную мобилизацию, несмотря на то, что у него есть в этом большая необходимость. Это связано с тем, что он опасается ухудшить социальную ситуацию в стране, и поэтому откладывает такого рода действия на период после 20 сентября, когда в России пройдут выборы (20 сентября 2026 года в России будет проходить единый день голосования, в ходе которого, в частности, будут избираться депутаты госдумы. – Ред.).

Как известно, ситуация в России развивается таким образом, что все больше людей выступает за приостановление так называемой "специальной военной операции", хотя в Кремле с подачи Пескова уже отказались от этого наименования, ведь по всем военным канонам очевидно, что это уже далеко не специальная военная операция.

Поскольку российская наступательная кампания весны-лета 2026 года развивается не так, как планировалось – и по пунктам наступательного плана, и по дедлайнам, и по срокам, и по задачам, которые надо было к этому времени достигнуть, – у Украины, по большому счету, есть чуть больше двух месяцев для того, чтобы убедить Путина перейти к реальным переговорам о приостановлении ведения боевых действий.

Оценки о том, сколько может быть призвано в России, озвучивали многие разведки, аналитические центры и военные специалисты. В ходе частичной мобилизации в начале широкомасштабной войны в российскую армию было привлечено порядка 450 тысяч человек. Сейчас они планируют привлечь еще примерно столько же. Если это произойдет, то, конечно, это станет серьезным импульсом для дальнейшей эскалации войны.

В этом контексте известны заявления того же Трампа, который определял срок в 50 дней для того, чтобы перейти к соответствующим переговорным процессам. Одновременно президент Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру, к организации реального переговорного процесса. Кроме того, президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть "окно возможностей" в два месяца, чтобы заставить Россию сесть за стол реальных мирных переговоров.

Поэтому для того, чтобы это осуществить, Силам обороны Украины необходимы мощные ударные средства, которые должны быть поставлены быстро, которых должно быть много – это задача для наших предприятий военно-промышленного комплекса и для союзников, – чтобы наносить удары по соответствующим российским объектам. Речь идет о препятствовании поставок на фронт горюче-смазочных материалов, об ударах по российским предприятиям, где изготавливаются основные виды вооружений, особенно опасные для нас баллистические ракеты и вообще все ракеты, авиационная техника и наиболее важные виды оружия.

– Как вы оцениваете антибаллистическую коалицию, которая была создана Украиной совместно с ее западными союзниками? Можем ли мы рассчитывать на то, что украинская антибаллистика появится уже, скажем, до зимы? Почему именно до зимы? Потому что, по мнению многих аналитиков, предстоящая зима может быть более сложной, чем предыдущая, потому что враг может наносить еще больше ударов, в частности баллистикой.

– До зимы вряд ли, если реально оценивать перспективы, ведь речь идет о сроках по созданию ракетных комплексов. Тем не менее, как известно, украинская компания Fire Point работает над созданием своей баллистики FP-7 и FP-9, то есть баллистической ракеты дальностью 800-850 километров, а также над интерракетным комплексом FP-7.x с противобаллистическими возможностями. Пока в мире таких темпов реализации подобных проектов не было.

Это проект не только Украины. Украина отвечает за ракету и за ее интеграцию, а участвует в этом девять стран, каждая из которых делает свой вклад различными компонентами, в частности, радиолокационные станции, пункты управления, пусковые установки и так далее (в июле 2026 года 9 европейских стран НАТО официально сформировали оборонную коалицию вокруг украинской системы FREYJA, признав ее основой будущего общеевропейского противоракетного щита, – Ред.).

Но даже при наличии всего этого остается вопрос в том, что все эти компоненты необходимо интегрировать, чтобы вся система работала, и работала эффективно. Здесь очень большой вопрос. Не только потому, что подобного в мире еще не было, но и потому, что это очень сложная техническая и организационная задача. Но страна в тяжелых условиях и, конечно, надо на это идти и прилагать максимум усилий для того, чтобы это получилось.

– Президент США Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Насколько быстро можно наладить такое производство, насколько быстро эти ракеты могут появиться у наших сил ПВО?

– Япония, например, освоила лицензию за два года, при том, что это высокотехнологическое государство с развитой экономикой, и даже у них это было не так быстро. Скажем, двигатели к этим ракетам делаются чуть ли не один год. Поэтому, я думаю, по-хорошему понадобится в лучшем случае, может быть, год-полтора, а так от двух и больше. Тем не менее, нам надо работать и над такой перспективой.

Но нам сейчас, в первую очередь, необходимы уже изготовленные и находящиеся на складах ракеты. Хочу подчеркнуть, что обороной эти вопросы не решишь – нам надо ориентировать наших союзников, что надо действовать на упреждение. Нам необходимы ракетные средства поражения.

Вместе с тем давайте вспомним историю с Taurus. Пока Шольц был в оппозиции, он говорил, что передаст Украине Taurus, а как только пришел на пост канцлера Германии, говорит, уже не надо, потому что украинцы и так делают ракеты. Но мы пока делаем баллистические ракеты, а нам нужны ракеты с двойным подрывом (Taurus – крылатая ракета для ударов по сверхзащищенным объектам, – Ред.). Он просто "спрыгнул" с темы. Каждая страна как обыгрывает эту тему и принимает решения так, как она видит, а в результате мы имеем то, что имеем.

Но россияне понимают, что время играет не на их пользу, и поэтому мы чуть ли не каждый день видим баллистические удары по объектам в Украине и, в первую очередь, в Киеве.

– Последний вопрос – по поводу зимы, вражеских ударов в зимнее время. Согласны ли вы с оценками экспертов, что враг может существенно увеличить, усилить эти удары? По вашим оценкам, успеем ли мы подготовиться к зиме с точки зрения защиты от баллистики хотя бы частично?

– Частично – да, в полной мере – вряд ли. Поэтому я говорю, что здесь необходима не только организация обороны этих объектов, но также необходимо набирать соответствующий инструментарий и, используя его, наносить удары на упреждение по объектам в России, где изготавливаются соответствующие виды вооружений. В данном случае, например, "Искандер-М", комплектующие к нему и авиационные компоненты.

В этом нам необходима быстрая и существенная помощь союзников, поскольку ситуация сейчас достаточно сложная, а этой зимой наше государство может оказаться в очень тяжелом положении.