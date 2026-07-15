Россия впервые атаковала АЗС в Житомирской области, пострадали люди: все подробности. Фото

Страна-террорист Россия продолжает осуществлять целенаправленные удары по автозаправочным станциям в Украине. Утром 15 июля оккупанты атаковали АЗС в Житомирской области.

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Это был первый случай целенаправленного удара по автозаправочной станции на Житомирщине. Об этом в Telegram сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко.

Последствия террора

По информации областной власти, враг продолжает терроризировать северные районы области, и утром под удар попала одна из АЗС в Малинской громаде.

В результате атаки пострадали два человека, им оказывают помощь в больнице. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники специальных служб.

В ОВА заявили, что во время воздушной тревоги важно соблюдать правила безопасности, особенно находясь на АЗС.

Малинский городской голова Александр Ситайло уточнил, что в результате атаки один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Медицинские работники оказывают всю необходимую медицинскую помощь и принимают все возможные меры для стабилизации состояния пострадавших по сохранению их жизни.

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Также чиновник рассказал, что на территории громады работает комиссия, которая обследует поврежденные объекты и фиксирует нанесенные разрушения и ущерб.

Напомним, в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Сумам. Пострадали семь человек. Среди них – ребенок.

Также Россия вновь атаковала три торговых судна в Одесской области. Все они шли под флагами африканских стран. Известно о трёх погибших и раненых среди членов экипажей.

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