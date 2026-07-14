Оккупанты обстреляли Сумы кассетными боеприпасами: пять пострадавших, повреждены дома. Фото

Российская армия обстреляла кассетными боеприпасами жилой район на окраине Сум. В результате обстрела пять человек получили ранения и были госпитализированы.

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Об этом сообщил губернатор Сумской области Олег Григоров. В результате атаки повреждены частные дома.

"Пятеро пострадавших были госпитализированы после вечернего обстрела врагом Сумской общины. Двух женщин и мужчину с ранениями обследуют. Они находятся под наблюдением медиков, им оказывают всю необходимую помощь. Еще двух мужчин после осмотра перевели на амбулаторное лечение", – заявил глава Сумской ОГА.

Напомним, днем 11 июля российская армия атаковала Сумы. Мишенью врага стала гражданская инфраструктура города, в результатеавиаудара погибли пять человек, также есть пострадавшие.

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В то же время в ночь на 14 июля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал баллистические ракеты, авиационные управляемые ракеты, а также почти полторы сотни дронов. Украинским зенитчикам удалось уничтожить 115 вражеских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терроризировать людей в Херсоне: 12 июля там оккупанты нанесли удар дроном по автомобилю, есть пострадавшие. В Славянске же вражеский дрон нанес удар по грузовику с топливом на АЗС.

Также 12 июля враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область : есть раненые, загорелось поле. В Никополе в результате атаки – четверо пострадавших, разрушенный магазин.

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