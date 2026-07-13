Россия атаковала Украину ракетами и дронами, силы ПВО сбили 126 из 137 целей: последствия в областях. Фото

В ночь на 13 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 137 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 136 целей.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.

Обстрелы со стороны РФ 13 июля

В ночь на 13 июля противник атаковал украинские города и села 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 134 БПЛА типа "Шахед" (в частности, реактивными", "Гербера", "Италмас", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений российских Курска, Орла, Миллерова, а также из оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды.

По состоянию на 09:30 в Воздушных силах сообщили, что противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛАна 5 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на 4 локациях.

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"Кроме того, утром враг нанёс повторный авиационный удар по Одесской области. Результаты боевой работы и последствия атаки уточняются", — добавили в ВС.

Ночью 13 июля один из российских ударных беспилотников, с помощью которых войска РФ атаковали Одесскую область, залетел в Молдову. Он взорвался возле села Копанджа Каушанского района – почти в 30 км от границы Молдовы с Украиной.

В Министерстве обороны Молдовы подтвердили,что речь идет о российском беспилотнике типа "Шахед" (Герань-2).

Одесская область

Утром войска РФ атаковали Одессу. Известно о попаданиях по транспортной инфраструктуре города.

По состоянию на 08:45 было известно, что на территории автотранспортного предприятия горели шесть автобусов, ещё 11 автобусов, а также шесть автомобилей получили повреждения.

Повреждениям подверглись 4 частных дома.

Также пострадала территория санатория, в частности, здание учреждения.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: двое– на территории автопарка и ещё двое – на территории санатория.

На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Среди пострадавших –трое мужчин, 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также резаные раны получил 5-летний ребенок, его также доставили в больницу.

Запорожская область

12 июля вечером российские войска нанесли удары с помощью БПЛА по Запорожью.

В областном центре травмы получили как минимум 6 человек, в том числе 1 ребенок. Двух жителей спасли спасатели с помощью автолестницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара произошло возгорание квартир во многоээтажке со 2-го по 4-й этажи. Спасатели ликвидировали пожар площадью 500 кв. м.

Днепропетровская область

В области врагпочти 20 раз атаковал четыре района с помощью беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригоровская громады. Повреждены детский сад, кафе, многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, солнечные панели.

Пострадал 59-летний мужчина.

В Каменском районе под ударом оказались Божедаровская и Пятихатская громады. Возникли пожары. Повреждены инфраструктура и предприятие.

В Николаевской громаде Синельниковского района повреждены частные дома.

В Новопольской громаде на Криворожье повреждена инфраструктура.

Херсонская область

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 13 июля 2026 года около 05:00 военные РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Новоронцовка в Бериславском районе. В результате удара погибла 68-летняя женщина.

Сумская область

В результате ударов противника на территории Сумской области за сутки зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, многоквартирных домов, нежилых помещений, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

В медицинские учреждения обратились15-летний юноша, женщины в возрасте 27, 31, 31 и 43 лет, а также 40-летний мужчина, которые получили травмы 11 июля в Сумах во время ударов кассетных бомб.

С утра 12 июля до утра 13 июля 2026 года российские войска совершили почти 30 обстрелов по 18 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области, больше всегопострадали Сумской и Шосткинский районы.

Под ударами врага оказались населённые пункты следующих громад:

Сумская

Николаевская сельская

Хотинская

Юнаковская

Краснопольская

Белопольская

Ворожбянская

Речковская

Эсманьская

Середино-Будская

Новослободская

Великописаревская.

Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Новослободской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частные жилые дома;

в Сумской громаде повреждены нежилые помещения;

в Ворожбянской громаде поврежден частный жилой дом;

в Ричковской громаде повреждены хозяйственное сооружение и легковой автомобиль;

в Белопольской громаде повреждено помещение магазина;

в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;

в Середино-Будской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Свесской громаде в результате ранее произошедших обстрелов повреждены многоквартирный дом и нежилые помещения;

в Ямпольской громаде в результате ранее произошедших обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома.

За сутки воздушная тревога в области длилась 22 часа 46 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терроризировать людей в Херсоне: 12 июля там оккупанты нанесли удар дроном по автомобилю, есть пострадавшие.

В Славянске же вражеский дрон нанес удар по грузовику с топливом на АЗС.

Также враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область 12 июля: есть раненые, загорелось поле. В Никополе вследствие атаки – четверо пострадавших, разрушен магазин.

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