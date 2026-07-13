Россия атаковала Украину ракетами и дронами, силы ПВО сбили 126 из 137 целей: последствия в областях. Фото
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В ночь на 13 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину: противник задействовал 137 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 136 целей.
Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооружённых сил Украины.
Обстрелы со стороны РФ 13 июля
В ночь на 13 июля противник атаковал украинские города и села 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 134 БПЛА типа "Шахед" (в частности, реактивными", "Гербера", "Италмас", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений российских Курска, Орла, Миллерова, а также из оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды.
По состоянию на 09:30 в Воздушных силах сообщили, что противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛАна 5 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на 4 локациях.
"Кроме того, утром враг нанёс повторный авиационный удар по Одесской области. Результаты боевой работы и последствия атаки уточняются", — добавили в ВС.
Ночью 13 июля один из российских ударных беспилотников, с помощью которых войска РФ атаковали Одесскую область, залетел в Молдову. Он взорвался возле села Копанджа Каушанского района – почти в 30 км от границы Молдовы с Украиной.
В Министерстве обороны Молдовы подтвердили,что речь идет о российском беспилотнике типа "Шахед" (Герань-2).
Одесская область
Утром войска РФ атаковали Одессу. Известно о попаданиях по транспортной инфраструктуре города.
По состоянию на 08:45 было известно, что на территории автотранспортного предприятия горели шесть автобусов, ещё 11 автобусов, а также шесть автомобилей получили повреждения.
Повреждениям подверглись 4 частных дома.
Также пострадала территория санатория, в частности, здание учреждения.
По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: двое– на территории автопарка и ещё двое – на территории санатория.
На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Среди пострадавших –трое мужчин, 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также резаные раны получил 5-летний ребенок, его также доставили в больницу.
Запорожская область
12 июля вечером российские войска нанесли удары с помощью БПЛА по Запорожью.
В областном центре травмы получили как минимум 6 человек, в том числе 1 ребенок. Двух жителей спасли спасатели с помощью автолестницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате удара произошло возгорание квартир во многоээтажке со 2-го по 4-й этажи. Спасатели ликвидировали пожар площадью 500 кв. м.
Днепропетровская область
В области врагпочти 20 раз атаковал четыре района с помощью беспилотников и артиллерии.
В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригоровская громады. Повреждены детский сад, кафе, многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, солнечные панели.
Пострадал 59-летний мужчина.
В Каменском районе под ударом оказались Божедаровская и Пятихатская громады. Возникли пожары. Повреждены инфраструктура и предприятие.
В Николаевской громаде Синельниковского района повреждены частные дома.
В Новопольской громаде на Криворожье повреждена инфраструктура.
Херсонская область
Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 13 июля 2026 года около 05:00 военные РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Новоронцовка в Бериславском районе. В результате удара погибла 68-летняя женщина.
Сумская область
В результате ударов противника на территории Сумской области за сутки зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, многоквартирных домов, нежилых помещений, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
В медицинские учреждения обратились15-летний юноша, женщины в возрасте 27, 31, 31 и 43 лет, а также 40-летний мужчина, которые получили травмы 11 июля в Сумах во время ударов кассетных бомб.
С утра 12 июля до утра 13 июля 2026 года российские войска совершили почти 30 обстрелов по 18 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области, больше всегопострадали Сумской и Шосткинский районы.
Под ударами врага оказались населённые пункты следующих громад:
- Сумская
- Николаевская сельская
- Хотинская
- Юнаковская
- Краснопольская
- Белопольская
- Ворожбянская
- Речковская
- Эсманьская
- Середино-Будская
- Новослободская
- Великописаревская.
Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Новослободской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, частные жилые дома;
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения;
- в Ворожбянской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Ричковской громаде повреждены хозяйственное сооружение и легковой автомобиль;
- в Белопольской громаде повреждено помещение магазина;
- в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Середино-Будской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Свесской громаде в результате ранее произошедших обстрелов повреждены многоквартирный дом и нежилые помещения;
- в Ямпольской громаде в результате ранее произошедших обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома.
За сутки воздушная тревога в области длилась 22 часа 46 минут.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терроризировать людей в Херсоне: 12 июля там оккупанты нанесли удар дроном по автомобилю, есть пострадавшие.
В Славянске же вражеский дрон нанес удар по грузовику с топливом на АЗС.
Также враг более 40 раз атаковал Днепропетровскую область 12 июля: есть раненые, загорелось поле. В Никополе вследствие атаки – четверо пострадавших, разрушен магазин.
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