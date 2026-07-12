В Славянске вражеский дрон нанес удар по грузовику с топливом на АЗС. Фото
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Страна-террорист не прекращает свои атаки на Украину. В воскресенье, 12 июля, под ударом оказалась Донецкая область.
В городе Славянск российский БПЛА атаковал грузовик с топливом. В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории. Об этом сообщили в ГСЧС.
"Днем вражеский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости, на территории АЗС", – рассказали спасатели.
Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали последствия пожара и не допустили дальнейшего распространения горючего на значительную площадь.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 июля, российские захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. Враг направил на город беспилотники.
Кроме того, 12 июля российские войска как минимум трижды атаковали "Шахедами" Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказались промышленные объекты города, в результате чего погибли два человека. Кроме того, помимо разрушений на предприятии, зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 11 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. В городе, по предварительным данным, четверо раненых, разрушены жилой дом и хозяйственная постройка. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, в том числе 3 детям.
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