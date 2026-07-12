Пилоты "Магура" продемонстрировали, как ловко уничтожили российскую подделку турецкого "Байрактара". Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать противника и его технику. На этот раз пилоты "Магура" продемонстрировали, как умело уничтожили российскую подделку турецкого "Байрактара".

Видео дня

Эффектное видео опубликовали в Telegram-канале бригады. Военные назвали этот сбитый аппарат уникальным. На каком направлении состоялась эта операция, пока неизвестно.

"47-я омбр "Магура" уничтожила чудо российского роспрома, подделку турецкого "Байрактара" – "Орион" за $7 млн. "Орион" – это очень редкий ударно-разведывательный БПЛА россиян оперативно-тактического уровня, который является носителем КАБ-20/50, ракет Х-50, БПЛА различных типов и новую крылатую ракету РФ S8000 "Бандероль", – говорится в подписи к видео.

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Также военные рассказали, что обычным перехватчиком этот БПЛА не догнать. Но у пилотов Sky Wars это получилось.

"Semper audentes! Всегда отважные!" – так военные подытожили удачную операцию.

Справка

БПЛА "Орион" – ударно-разведывательный аппарат, который производит российская группа компаний АО "Кронштадт".

Дрон весит около тонны, имеет радиус действия 250–300 километров и может находиться в воздухе до 30 часов.

"Орион" – носитель управляемых авиабомб, ракет Х-50, Х-БПЛА и "Бандероль".

Ранее сообщалось, что после масштабной кампании Сил беспилотных систем ВСУ, направленной на уничтожение десятков танкеров российского теневого флота, тактика морских перевозок оккупантов претерпела вынужденные изменения. Судя по данным из открытых источников, российские нефтяные танкеры меньшей водоизмещения начали использовать русло реки Дон.

Напомним, что Россия временно приостановила судоходство по стратегически важному водному пути — Донско-Азовскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Пограничная служба ФСБ РФ уже сообщила судоходным компаниям о том, что все запросы на проход через Керченский пролив отклоняются.

Как писал OBOZ.UA, военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию ударов по теневому флоту РФ. В частности, в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.

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