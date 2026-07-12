РФ после разгромных ударов Украины начала прятать танкеры в реке

После масштабной кампании Сил беспилотных систем ВСУ по поражению десятков танкеров российского теневого флота тактика морских перевозок оккупантов претерпела вынужденные изменения. Судя по данным из открытых источников, российские нефтеналивные суда меньшего водоизмещения начали использовать русло реки Дон.

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Захватчики пытаются минимизировать риски, используя реку в качестве импровизированного укрытия. Об этом сообщает OSINT-сообщество InformNapalm.

Смена дислокации танкеров

Опасаясь новых точечных ударов украинских беспилотников в акватории Черного и Азовского морей, российские логисты пытаются минимизировать риски, пряча уязвимые суда на внутренних водных путях.

Одним из примеров такой смены тактики стал российский малотоннажный танкер Midel (MMSI: 273310180). Это судно длиной 62 метра, которое ранее активно совершало рейсы в Азовском море, теперь, согласно спутниковым данным и трекерам, пытается укрываться в изгибах Дона.

Потенциальная ловушка

Несмотря на мнимую безопасность речного русла, военные эксперты отмечают, что подобный "тайник" имеет критическую уязвимость. Ограниченное пространство реки и невозможность маневра превращают естественное укрытие в потенциальную ловушку.

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Если украинские ударные дроны начнут системно отрабатывать по целям в русле Дона, специфика речной навигации сыграет против россиян.

По аналогии с разгромленными российскими танковыми колоннами, которые массово горели на украинских автотрассах в начале полномасштабного вторжения, уничтожение даже одного-двух судов на узком фарватере может полностью заблокировать движение.

В таком сценарии "танкерные колонны" окажутся заперты в речной ловушке без возможности оперативного отхода, что позволит Силам обороны Украины нанести противнику колоссальный экономический и логистический ущерб.

Напомним, Россия временно приостановила судоходство по стратегически важному водному пути – Дон-Азовскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Пограничная служба ФСБ РФ уже уведомила судоходные компании о том, что все запросы на проход через Керченский пролив отклоняются.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию ударов по теневому флоту РФ. В частности, в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.

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