Азовское море стало новой Чернобаевкой: список российских судов, пораженных 6–9 июля

Военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию по "детанкеризации" "теневого флота" РФ. В частности , в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.

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Всего за последние четыре суток "доплавались" 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств России. Об этом вечером накануне сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Российский "теневой флот" "похудел" уже на 35 танкеров

По словам "Мадяра", прошлой ночью (с 8 на 9 июля) бойцы СБС поразили в Азовском море еще 14 судов "теневого флота".

В целом за последние четыре дня чрезвычайно важная для агрессора возможность продавать нефть, несмотря на санкции Запада, сократилась еще больше."Теневой флот" хробаков худеет: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств", — подчеркнул Бровди.

Он также обнародовал полный перечень вражеских судов, которые "познакомились" с украинскими дронами в течение упомянутых 6–9 июля.

6 июля – два танкера:

"Капитан Бармин"

"Санар-3" (тип Primemax)

7 июля – 10 судов ( 8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):

"Венера-3"

"Санар-1"

"Санар-17""

"Климена"

"Тети"

"Алексей Саврасов"

"Пенелопа"

"Иван Черемисинов"

сузогруз ( уточняется)

паром SKS One (Керчь)

8 июля – 9 судов:

танкер "Ефросинья В"

танкер " Мария"

танкер "Санар-17" (повторное поражение)

(повторное поражение) танкер " Санар-4"

танкер "Климена" (повторно)

(повторно) сухогруз "Донстар"

сухогруз "Владимир Ярыгин"

сухогруз "Феофан Шохирев"

сухогруз "Евгения З2

9 июля – 14 судов ( 12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):

танкер " Челси-6" (флаг РФ)

(флаг РФ) танкер " Аура" (под флагом РФ)

(под флагом РФ) танкер "Сонар-1" (флаг РФ)

(флаг РФ) танкер "Илья Репин" (флаг РФ)

(флаг РФ) "Меркурий2 ( флаг РФ, тип судна уточняется)

флаг РФ, танкер "Галиаскар Камал" (флаг Панамы, под санкциями)

(флаг Панамы, под санкциями) буксир "Альфео" (флаг РФ, с баржей "Афродита")

(флаг РФ, с баржей "Афродита") танкер "Венера-3" ( флаг РФ)

флаг РФ) танкер "Пенелопа" (флаг РФ)

(флаг РФ) данные ещё о 5 судах уточняются .

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"Все танкеры идентифицированы, входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями. Все цели – при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", – добавил Бровди.

В оккупированном Крыму поражено почти полсотни целей

Также в ночь на 9 июля пилоты СБС вновь нанесли удары по временно захваченному врагом Крыму: поражено 45 военных целей.

"В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ВОТ Птахи СБС поразили 45 военных целей. Среди разнообразных целей по Крыму: Сакская ТЭЦ, три склада/базы ГСМ и два МТЗ, станция радиопомех "Житель", коммуникационные вышки, гусеничные ТПД, топливозаправщики и 14 судов "теневого флота": 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Все — в Азовском море", — рассказал Бровди.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 июля стало известно, что в РФ дроны атаковали НПЗ, нефтебазу и портовый терминал, а на оккупированных территориях горят подстанции.

Также стало известно, что за сутки 9 июля Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов.

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