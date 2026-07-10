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Азовское море стало новой Чернобаевкой: список российских судов, пораженных 6–9 июля

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
6,2 т.
Танкер теневого флота РФ Eventin
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Военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию по "детанкеризации" "теневого флота" РФ. В частности , в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.

Всего за последние четыре суток "доплавались" 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств России. Об этом вечером накануне сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Российский "теневой флот" "похудел" уже на 35 танкеров

По словам "Мадяра", прошлой ночью (с 8 на 9 июля) бойцы СБС поразили в Азовском море еще 14 судов "теневого флота".

В целом за последние четыре дня чрезвычайно важная для агрессора возможность продавать нефть, несмотря на санкции Запада, сократилась еще больше."Теневой флот" хробаков худеет: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств", — подчеркнул Бровди.

Он также обнародовал полный перечень вражеских судов, которые "познакомились" с украинскими дронами в течение упомянутых 6–9 июля.

6 июля – два танкера:

  • "Капитан Бармин"
  • "Санар-3"  (тип Primemax)

7 июля – 10 судов ( 8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):

  • "Венера-3"
  • "Санар-1"
  • "Санар-17""
  • "Климена"
  • "Тети"
  • "Алексей Саврасов"
  • "Пенелопа"
  • "Иван Черемисинов"
  • сузогруз (уточняется)
  • паром SKS One (Керчь)

8 июля – 9 судов:

  • танкер "Ефросинья В"
  • танкер "Мария"
  • танкер "Санар-17" (повторное поражение)
  • танкер "Санар-4"
  • танкер "Климена" (повторно)
  • сухогруз "Донстар"
  • сухогруз "Владимир Ярыгин"
  • сухогруз "Феофан Шохирев"
  • сухогруз "Евгения З2

9 июля – 14 судов ( 12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):

  • танкер "Челси-6" (флаг РФ)
  • танкер "Аура" (под флагом РФ)
  • танкер "Сонар-1" (флаг РФ)
  • танкер "Илья Репин" (флаг РФ)
  • "Меркурий2 ( флаг РФ, тип судна уточняется)
  • танкер "Галиаскар Камал" (флаг Панамы, под санкциями)
  • буксир "Альфео" (флаг РФ, с баржей "Афродита")
  • танкер "Венера-3" ( флаг РФ)
  • танкер "Пенелопа" (флаг РФ)
  • данные ещё о 5 судах уточняются .
Поражение российских танкеров-
Поражение российских танкеров-
Поражение российских танкеров-
Поражение российских танкеров-

"Все танкеры идентифицированы, входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями. Все цели – при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", – добавил Бровди.

В оккупированном Крыму поражено почти полсотни целей

Также в ночь на 9 июля пилоты СБС вновь нанесли удары по временно захваченному врагом Крыму: поражено 45 военных целей.

"В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ВОТ Птахи СБС поразили 45 военных целей. Среди разнообразных целей по Крыму: Сакская ТЭЦ, три склада/базы ГСМ и два МТЗ, станция радиопомех "Житель", коммуникационные вышки, гусеничные ТПД, топливозаправщики и 14 судов "теневого флота": 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Все — в Азовском море", — рассказал Бровди.

Карта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 июля стало известно, что в РФ дроны атаковали НПЗ, нефтебазу и портовый терминал, а на оккупированных территориях горят подстанции.

Также стало известно, что за сутки 9 июля Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов.

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