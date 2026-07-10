Азовское море стало новой Чернобаевкой: список российских судов, пораженных 6–9 июля
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Военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию по "детанкеризации" "теневого флота" РФ. В частности , в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.
Всего за последние четыре суток "доплавались" 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств России. Об этом вечером накануне сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
Российский "теневой флот" "похудел" уже на 35 танкеров
По словам "Мадяра", прошлой ночью (с 8 на 9 июля) бойцы СБС поразили в Азовском море еще 14 судов "теневого флота".
В целом за последние четыре дня чрезвычайно важная для агрессора возможность продавать нефть, несмотря на санкции Запада, сократилась еще больше."Теневой флот" хробаков худеет: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств", — подчеркнул Бровди.
Он также обнародовал полный перечень вражеских судов, которые "познакомились" с украинскими дронами в течение упомянутых 6–9 июля.
6 июля – два танкера:
- "Капитан Бармин"
- "Санар-3" (тип Primemax)
7 июля – 10 судов ( 8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):
- "Венера-3"
- "Санар-1"
- "Санар-17""
- "Климена"
- "Тети"
- "Алексей Саврасов"
- "Пенелопа"
- "Иван Черемисинов"
- сузогруз (уточняется)
- паром SKS One (Керчь)
8 июля – 9 судов:
- танкер "Ефросинья В"
- танкер "Мария"
- танкер "Санар-17" (повторное поражение)
- танкер "Санар-4"
- танкер "Климена" (повторно)
- сухогруз "Донстар"
- сухогруз "Владимир Ярыгин"
- сухогруз "Феофан Шохирев"
- сухогруз "Евгения З2
9 июля – 14 судов ( 12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):
- танкер "Челси-6" (флаг РФ)
- танкер "Аура" (под флагом РФ)
- танкер "Сонар-1" (флаг РФ)
- танкер "Илья Репин" (флаг РФ)
- "Меркурий2 ( флаг РФ, тип судна уточняется)
- танкер "Галиаскар Камал" (флаг Панамы, под санкциями)
- буксир "Альфео" (флаг РФ, с баржей "Афродита")
- танкер "Венера-3" ( флаг РФ)
- танкер "Пенелопа" (флаг РФ)
- данные ещё о 5 судах уточняются .
"Все танкеры идентифицированы, входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями. Все цели – при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем", – добавил Бровди.
В оккупированном Крыму поражено почти полсотни целей
Также в ночь на 9 июля пилоты СБС вновь нанесли удары по временно захваченному врагом Крыму: поражено 45 военных целей.
"В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ВОТ Птахи СБС поразили 45 военных целей. Среди разнообразных целей по Крыму: Сакская ТЭЦ, три склада/базы ГСМ и два МТЗ, станция радиопомех "Житель", коммуникационные вышки, гусеничные ТПД, топливозаправщики и 14 судов "теневого флота": 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Все — в Азовском море", — рассказал Бровди.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 июля стало известно, что в РФ дроны атаковали НПЗ, нефтебазу и портовый терминал, а на оккупированных территориях горят подстанции.
Также стало известно, что за сутки 9 июля Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов.
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