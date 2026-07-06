Минус 1420 оккупантов, 16 ББМ и три средства ПВО армии России: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Силы обороны Украины за сутки 5 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1420 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 411 тыс. 50 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за сутки 5 июля

Число уничтоженных и раненых оккупантов за сутки составило 1420 человек.

Уничтожено или повреждено 2 668 единиц вражеской техники и вооружений.

Силы обороны 5 июля отминусовали 7 танков, 16 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 3 средства ПВО.

Уничтожено 1979 БПЛА оперативно-тактического уровня и 12 наземных роботизированных комплексов.

Захватчики также недосчитались 580 единиц автомобильной и 4 единиц специальной техники.

Сбиты 3 крылатые ракеты, запущенные войсками РФ.

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Потери РФ за весь период полномасштабного вторжения

За всё время большой войны, с 24 февраля 2022 года до утра 6 июля 2026 года, украинские военные уничтожили 12 088 танков, 24 894 боевые бронированные машины, 45 451 артиллерийскую систему, 1 917 РСЗО, 1 473 средства ПВО, 392 717 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 833 наземных робототехнических комплекса.

Также за этот период враг потерял 116 686 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4 389 единиц специальной техники.

За годы войны защитники сбили 4 850 крылатых ракет, 436 самолетов и 353 вертолета российской армии. Также украинские военные потопили 33 российских корабля и уничтожили 2 подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько россиян Путин послал на смерть в июне. Подтверждена ликвидация или тяжелые ранения около 30 тысяч захватчиков.

Между тем в Financial Times подсчитали, что украинские дроны с помощью разведки США нанесли удары по российским НПЗ почти 200 раз с начала года.

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