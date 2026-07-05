Украинские дроны с помощью разведки США нанесли удары по российским НПЗ почти 200 раз с начала года — FT

С начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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По оценке Financial Times, масштабная кампания с использованием дальнобойных дронов стала одним из факторов самого глубокого топливного кризиса в России за последние десятилетия. Издание отмечает, что дополнительную роль в нанесении ударов играет помощь американской разведки, которая способствует планированию маршрутов беспилотников и обходу систем ПВО.

Украина усилила удары по российским НПЗ

По данным FT, в мае украинские силы нанесли рекордные 16 успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Всего с начала года такие объекты подверглись атакам не менее 194 раз.

Издание отмечает, что Киев и Москва в этом году значительно увеличили масштабы применения дронов и ракет. Российское Минобороны заявляет о перехвате большинства украинских беспилотников. Однако рост числа атак приводит к все большему количеству попаданий по стратегическим энергетическим объектам.

Главные истории дня

По информации FT, следствием этой кампании стали ограничения на продажу топлива более чем в половине регионов РФ, а также многочасовые очереди на заправках. В июне украинские дроны несколько раз атаковали единственный нефтеперерабатывающий завод в Москве. Из-за этого вспыхнули масштабные пожары.

Роль разведки США и развитие дронных технологий

Собеседники FT из числа высокопоставленных чиновников Украины сообщили, что американская разведка помогает определять оптимальные маршруты полета беспилотников и обходить российскую систему ПВО.

Руководитель программы "Евразия" Немецкого совета по международным отношениям Штефан Майстер заявил, что Украина совершила технологический прорыв. Это позволило увеличить производство дальнобойных беспилотников и нарастить их массовый выпуск.

В то же время официальные данные Минобороны РФ свидетельствуют, что в течение первых шести месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными украинскими территориями было перехвачено не менее 63 933 украинских беспилотника. Почти половина всех заявленных перехватов была зафиксирована в мае и июне.

Кампания вышла за рамки ударов по нефтяной инфраструктуре

Директор Rochan Consulting Конрад Музыка отметил, что нынешняя кампания уже не ограничивается атаками на нефтяную инфраструктуру. По его словам, она превратилась в масштабную стратегию, направленную на одновременное ослабление энергетической , логистической, промышленной и экспортной систем России.

Переговоры и дальнейшее развитие войны

По информации FT, россияне в ходе контактов с представителями США настаивают на том, чтобы Киев пошел на уступки. В то же время собеседники издания считают, что трехсторонние переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до конца лета.

Издание также отмечает, что, несмотря на активизацию украинских ударов, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности менять свою позицию. По данным FT, он продолжает настаивать на достижении поставленных военных целей, а также отдал приказ захватить оставшуюся часть территории Донецкой области до конца года.

Напомним, к началу июля Силы обороны Украины в рамках кампании системных дальнобойных ударов по России вывели из строя более 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Только в июне были успешно атакованы восемь нефтеперерабатывающих заводов на территории государства-агрессора.

Также OBOZ.UA сообщал, что глава Кремля Владимир Путин начал подвергаться в России пока что редкой, но публичной критике, что до недавнего времени считалось невозможным. Критика в первую очередь касается экономико-политических последствий войны, которую развязал российский диктатор против Украины. Проявление такой критики в публичном пространстве, мягко говоря, необычное явление, учитывая, что Путин уничтожил и криминализировал все виды политической оппозиции.

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