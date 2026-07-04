Украина вывела из строя почти 43 % нефтеперерабатывающих мощностей России: в Генштабе озвучили впечатляющие данные
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К началу июля Силы обороны Украины в рамках кампании системных дальнобойных ударов по России вывели из строя более 40 % нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Только в июне были успешно атакованы восемь нефтеперерабатывающих заводов на территории государства-агрессора.
Также были ликвидированы или критически повреждены более 60 резервуаров с нефтепродуктами и сырой нефтью, убытки агрессора за последний год превысили 13 млрд долларов, а страну охватил масштабный топливный кризис. Промежуточные итоги дальнобойных "санкций"против российской нефтяной отрасли подвели в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Силы обороны вывели из строя более 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей
В начале июля в Генштабе ВСУ подвели промежуточные итоги дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре – и заявили о рекордном простое нефтеперерабатывающих предприятий РФ.
По данным Генштаба, в результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ.
Впечатляют и масштабы поражений. Только в течение июня украинские воины успешно атаковали 8 российских НПЗ.
Силы обороны также активно сокращали возможности агрессора по хранению нефти и нефтепродуктов.
Ликвидировано или критически повреждено более 60 резервуаров, из них 58% — с нефтепродуктами, а ещё 42% — с сырой нефтью.
Удар по экономике агрессора
"Дальнобойные санкции" Украины оказали мощное влияние на российскую экономику.
Так, совокупные убытки отрасли за последний год (начиная с августа 2025 года) достигли 13,5 млрд долларов США.
Кроме того, из-за успешных ударов украинских воинов Россия была вынуждена сократить добычу нефти, а страну охватил масштабный топливный кризис.
Выбраться из этих проблем в ближайшем будущем агрессору не светит.
"Сроки ремонтов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование", – пояснили в Генштабе.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 4 июля в Санкт-Петербурге прогремели взрывы.
Вспыхнул пожар на Петербургском нефтяном терминале. Также зафиксированы многочисленные попадания в порту "Высоцк".
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