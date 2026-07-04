В Генштабе опровергли заявления оккупантов о захвате Константиновки: какая ситуация в городе. Карта

Украинские военнослужащие развенчали очередные бредовые фантазии российского диктатора Владимира Путина. В Генштабе ВСУ заявили, что информация главаря Кремля о якобы захвате Константиновки Донецкой области не соответствует действительности.

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Украинские защитники продолжают удерживать позиции на определенных рубежах. Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Ситуация в Константиновке

По информации представителя Генерального штаба ВСУ, данные автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ "Дзвін" и система DELTA подтверждают, что по состоянию на 4 июля 2026 населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины.

Также Ковалев подчеркнул, что воинские части и подразделения группировки войск "Восток" продолжают оборонную операцию в пределах Константиновки и на подступах к городу. При этом украинское командование признает, что периодически фиксируют случаи прорыва малых пехотных групп россиян. Однако украинские защитники держат оборону и продолжают в Константиновке контрдиверсионные действия.

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"В течение 3 июля на указанном направлении противником было проведено 11 штурмовых действий, при этом успеха не достигнуто. Враг, уже не впервые, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", – рассказал представитель Генштаба.

Что предшествовало

Вечером 3 июля 2026 года Кремль выдал очередной фейк. На совещании в одном из пунктов управления начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска якобы "полностью захватили" город Константиновка Донецкой области.

Путин на камеру поблагодарил оккупантов "за героизм", рассыпался в похвалах и пафосно объявил, что это "важный этап в уничтожении Славяно-Краматорско-Константиновского укрепрайона ВСУ".

Несмотря на новую порцию фантазий из Кремля, украинские подразделения продолжают удерживать позиции как на подступах к городу, так и в его пределах. В последнее время российская армия действительно имела тактические продвижения на этом направлении, но ни о каком "полном контроле" речи не идет.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин организовал встречу со своими командирами поздно вечером 3 июля, чтобы повлиять на освещение войны в Украине западными медиа в выходные дни, особенно в связи с праздником 4 июля в Соединенных Штатах.

Эксперты ISW пишут, что российское военное командование пытается извлечь выгоду из информационной победы, полученной благодаря заявленному "захвату" Константиновки, и, вероятно, будут продолжать это делать в ближайшие дни и недели.

Напомним, российские войска усиливают давление на Константиновку, пытаясь обойти город с флангов и перерезать пути снабжения украинского гарнизона. Украинские военные сообщают о проникновении небольших групп оккупантов в различные районы города, однако подчеркивают, что бои продолжаются, а полного контроля над населённым пунктом у россиян нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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