Оккупанты пытаются окружить Константиновку: почему этот город имеет ключевое значение для обороны. Карта

Российские войска усиливают давление на Константиновку, пытаясь обойти город с флангов и перерезать пути снабжения украинского гарнизона. Украинские военные сообщают о проникновении небольших групп оккупантов в различные районы города, однако подчеркивают, что бои продолжаются, а полного контроля над населённым пунктом у россиян нет.

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Город фактически превратился в "серую зону", где ни одна из сторон не имеет полного контроля над всей территорией. О ситуации на Константиновском направлении сообщает BBC Украина.

Российские штурмовики используют тактику малых групп, продвигаясь по одному или по двое бойцов и занимая укрытия в городской застройке. После закрепления они передают координаты украинских позиций, что позволяет оккупантам постепенно расширять своё присутствие в городе.

Украинские защитники отмечают, что российских военных уже фиксировали даже на северных окраинах Константиновки, недалеко от дороги на Дружковку. В то же время появление отдельных групп противника не означает установления контроля над городом, поскольку их постоянно выявляют и уничтожают.

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Командир 19-го корпуса ВСУ Александр Бакулин заявил, что информация об окружении украинских подразделений не соответствует действительности. Ситуация на этом направлении остается под контролем, хотя в самом городе действительно находятся российские военные.

Одной из главных целей россиян стали украинские экипажи беспилотников. Противник активно ищет пункты управления дронами и места их запуска, нанося удары FPV-дронами, артиллерией и управляемыми авиабомбами. Это затрудняет работу украинских операторов БПЛА, которые ежедневно совершают десятки боевых вылетов для сдерживания наступления.

Сложной остается и ситуация с обеспечением подразделений. Из-за постоянного контроля российских дронов над путями снабжения традиционная логистика значительно затруднена, поэтому для доставки провианта и необходимого снаряжения на передовые позиции украинские военные всё чаще используют FPV-дроны.

Константиновка имеет стратегическое значение для обороны Донбасса, поскольку остается одним из ключевых узлов на подступах к Краматорску и Славянску. Потеря города может существенно осложнить логистику Сил обороны и создать дополнительные риски для украинских позиций в северной части Донецкой области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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