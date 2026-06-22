В российском Воронеже атакован стратегический завод: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

В понедельник, 22 июня, в российском Воронеже прогремела серия взрывов. Под ударом оказался местный завод по производству полупроводниковых приборов.

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В результате удара над предприятием поднялся столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+".

Как отмечается, удар по объекту был нанесен крылатыми ракетами. Под удар попало предприятие, специализирующееся на производстве зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", а также комплектующих для ракет "Искандер-К" и Х-101.

"Ракетным ударом в Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. Он находится в санкционных списках многих стран", – говорится в сообщении.

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Местные жители рассказали, что в результате ракетных ударов и неэффективной работы ПВО на заводе возник крупный пожар и обрушилась крыша.

Продолжение следует...