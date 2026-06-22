Дроны вновь атаковали Московскую область: поражен центр космической связи, россияне запаниковали. Фото и видео

Утром 22 июня украинские дроны нанесли удар по Московской области РФ: был поражён центр космической связи. В регионе работала российская ПВО, а местные жители снимали БПЛА в небе над российскими городами.

Видео дня

Россияне при этом никак не могли понять, что же происходит и почему украинские БПЛА долетают до окраин российской столицы. Снятые жителями страны-агрессора видео собраны в Telegram-канале Exilenova+.

В Подмосковье дроны нанесли удар по российскому центру космической связи

В Генеральном штабе ВСУ 22 июня сообщили о ряде ударов по законным военным целям оккупантов как на оккупированной территории, так и в глубине РФ, в частности, в Московской области.

Там был поражен центр космической связи "Дубна" в одноимённом населённом пункте Подмосковья.

"На объекте наблюдается масштабное задымление. Потери противника уточняются", – отметили в Генштабе.

Ход атаки

О том, что в воздушном пространстве Московской области появились первые украинские дроны, в Exilenova+ сообщали ещё около 3 часов ночи.

Главные истории дня

БПЛА Сил обороны, добавили в канале, фиксировались в разных районах региона, пугая местное население.

Атака продолжалась часами.

"Ударники прорываются в Московскую область", – говорилось в сообщении Exilenova+, опубликованном в 09:47.

На снятых россиянами видео видно украинские БПЛА, неспешно летящие в направлении заданных целей. Часть из них оккупантам удавалось сбить. Некоторые местные жители прятались, едва услышав звук двигателя БПЛА .

А другие отчаянно пытались убедить себя, что дым, который виден на горизонте – это последствия работы ПВО.

"Что это? Что происходит?" – спрашивала одна из авторов видео, которая всё повторяла своей собеседнице, что дым, который они видят – от сбитого БПЛА.

Когда же рядом с дымовым столбом появился ещё один — россиянки решили, что российская ПВО так осторожно сбила украинские дроны, что они падали рядом на очень близком расстоянии друг от друга.

Реакция российских властей

Мэр Москвы Сергей Собянин уже традиционно активно "сбивал" украинские БПЛА в своём Telegram-канале. Примерно с 3 часов ночи там периодически появлялись сообщения об "уничтожении БПЛА, летевших на Москву", в которых менялось лишь количество якобы обезвреженных дронов. Также Собянин добавлял, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

К 10 часам утра он "сбил"" уже 80 украинских дронов.

Между тем действия российских властей свидетельствуют о том, что у них есть определенные сомнения относительно эффективности российской системы противовоздушной обороны. По крайней мере, на фоне украинских атак на Москву они срочно приступили к стягиванию дополнительных систем ПВО – которые, очевидно, до сих пор не стояли на складе, а прикрывали какие-то объекты в других, гораздо менее приоритетных для Кремля субъектах РФ.

"Эффект БПЛА: Москва готовится к ракетным ударам, стягивает дополнительные системы ПВО со всех регионов, тем самым обнажая другие стратегические объекты и фактически оставляя их без прикрытия. Лето будет жарким. Ударники всё чаще прорываются к самой Москве", — прокомментировали в Exilenova+ видео, подтверждающее такую переброску.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня Москва оказалась под массированной атакой Сил обороны. В российской столице раздавались взрывы и вспыхнули пожары, среди поражённых целей – НПЗ в 15 км от Кремля.

В тот день Украина побила российский рекорд по количеству запущенных за сутки дронов.

Пока россияне публиковали кадры разрушений и крайне странной работы российской ПВО, пропагандистские государственные телеканалы РФ "забыли" об атаке дронов на Москву, даже не упомянув о ней в выпусках новостей.

Зато посетители международной выставки вооружений в Париже смогли насладиться этим зрелищем во всех деталях: видео поражений транслировалось на мониторе возле стенда украинской компании Fire Point, которая представляла на выставке свою новую ракету FP-9. Этот факт вызвал шквал истерик и угроз со стороны Кремля в адрес Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!