Добивают НПЗ: дроны снова атаковали Москву, вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод.

Видео дня

В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Результаты ударов

После серии прилетов на Московском нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке российской столице загорелись как минимум два резервуара. Очевидцы опубликовали видео в сети, которое свидетельствует о масштабном возгорании на территории предприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 5:000 утра заявил, что 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО. Однако вскоре он признали, что беспилотники достигли намеченных целей на территории нефтеперерабатывающего завода.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", – заявил Собянин.

Главные истории дня

Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:00 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 33 беспилотников.

Фрагменты и обломки одного из сбитых дронов упали на территории торгового комплекса "Садовод". Сообщается о незначительных повреждениях фасада и конструкцию одного из зданий.

Из-за воздушной атаки Росавиация ввела план "Ковер". Три главных аэропорта московского авиаузла – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно вводили ограничения. Рейсы на вылет и прилет были задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы.

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