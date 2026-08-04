Раньше я опубликовал пост о том, что в 2023-ем году Нетаньяху заблокировал передачу Украине системы Железный Купол для защиты. Первоначальное объяснение вето от Биби было в том, что РФ очень серьезно контролировало воздушное пространство Сирии, могли сбивать израильские истребители и т.п., и для Израиля это был вопрос безопасности, нельзя было сориться с Путином. Опосля объяснение переехало в область "а вдруг технологии достанутся врагам, типа Ирана", поэтому было вето на передачу. По мне так, передача любого вооружения имеет риск раскрытия его секретов. США дало Патриоты Украине, те же Хаймарсы могли захватить или выкупить. Авионику переделанных Израилем американских истребителей может кто-то слить. О Байрактарах я молчу, уже о них все забыли, хотя все очень даже как дышали. Скажем так, Биби решил почему-то наложить вето на помощь Украине. Давайте отодвинем политику в сторону.

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В политике сам черт ногу сломит. Были серьезные комментарии объясняющие, что Железный Купол Украине ну нужен совсем. И я с этими комментариями готов целиком и полностью согласиться, но с нюансом. Железный Купол Украине сейчас действительно не особо нужен, и я поясню почему. Это никак не оправдывает, в моем понимании, вето от Биби Нетаньяху. Если Купол был Украине не нужен, мы действительно думаем, что Нетаньяху наложил Вето, чтобы уберечь Украину от ненужных расходов на бесполезную технологию?

Теперь точно политику в сторону, и давайте обсудим технические детали. Железный Купол далеко не панацея от всего летящего от врагов израилевских. Дело в том, что Израиль обстреливали террористы из тех самых Катюш (песню все помнят?, которая на берег Иордана выходила), а так же снарядов от тех Катюш, которую просто запихали в трубу, направили (бесприцельно) в сторону Израиля, куда-то попадет, убьет кого, и ладушки. Катюша это обобщающее определение. Тут и Грады, тут и самопальные хамасовские ракеты собранные из водопроводных труб.

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Железный Купол не может защищать от баллистических ракет, не защищает от крылатых, на счет дронов типа Шахед не уверен, там тоже вроде не очень, это в принципе те же крылатые ракеты. Которые совсем не ракеты, а беспилотные самолеты.

Ну в общем, не хочу углубляться. Железный Купол, не смотря на грозное название, очень специализированная система, довольно дорогая, исключительно уникальная (например определяет по траектории, стоит ли вообще сбивать определенную Катюшу, летит ли она в город или в пустыню Негев). И если летит в город, то сбивает. Ее ракеты стоят дорого, часто много дороже, чем те ракеты, что летят в цель от террористов. Но тут есть порочная практика, считать стоимость ракеты против противоракеты. Мол ракета стоит 20 тыс., а противоракета 50 тыс., мы проигрываем. Хотя имхо надо считать по цели. Если цель это серьезный порт в стоимостью миллион, то потратить 50 тыс. на его защиту вполне малая цена.

А теперь давайте посмотрим, почему Украине нужен был Железный Купол в 2023 году? Шахеды тогда летали уже вполне себе по полной, и я не знаю, насколько Железный Купол был эффективен против них. Предположим, что нет. Но Харьков и куча других городов были вполне в зоне достигаемости Градов (те же Катюши только дальнобойные), что били на 40 км и били по Харькову и по другим городам. Били по Херсону. Били просто по позициям обороны Украины. Железный Купол защищает только довольно лимитированную территорию, но защищает ее неплохо. Он мог бы защитить Харьков, Херсон, другие города. Но Биби наложил вето, чтобы не сориться с Путиным.

Ну да ладно, я просто замечу, что Украина разработала свой Железный Купол. Только бьет она не по стрелам, а по лучникам. Сейчас любая машина с установкой Град, которая появится в зоне достигаемости для обстрела мирного украинского города вроде Харькова или Херсона (или какого-либо другого), будет уничтожена дронами различного типа. Долбанные Катюши и Грады советского периода резко потеряли свою эффективность в 26-ом году, и Украине уже особо не нужен Железный Купол. Украина просто перешагнула это достижение и перешла на другой уровень, у Украины свой Железный Купол, возможно более эффективный чем текущий израильский.

Все будет Украина!