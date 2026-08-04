Россия ударила ракетами по людной зоне возле рынка в пригороде Одессы: есть пострадавшие

Днём во вторник, 4 августа, военные российской армии нанесли ракетные удары по пригороду Одессы. Целью захватчиков стало многолюдное место вблизи рынка.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Первые подробности

Сообщение чиновника о российском обстреле появилось около полудня – в 11:25.

"Враг цинично нанес ракетный удар по пригороду Одессы, по людной зоне возле рынка. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры", – написал он.

На месте происшествия работают все необходимые экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки. Данные о пострадавших и последствиях удара в настоящее время уточняются.

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По состоянию на 12:01 Кипер сообщил о трех пострадавших.

"Это мужчины 42, 45 и 81 лет. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – сообщил он.

Напомним, Одесса и регион регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Так, 3 августа под атакой оказалась транспортная инфраструктура. В результате удара пострадали как минимум десять человек.

Как писал OBOZ.UA, 1 августа военные российской оккупационной армии атаковали Одессу. В результате атаки с использованием дронов зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом, известно о двух пострадавших.

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