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Российский дрон посреди дня вретел в многоэтажку в Одессе: вспыхнул пожар

Катя Поплюйко
War
2 минуты
837
Россия нанесла удар по Одессе
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В субботу, 1 августа, днём военные российской оккупационной армии атаковали Одессу. В результате атаки с использованием дронов зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

По предварительным данным, известно о двух пострадавших. Об этом сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно

"Враг атаковал Одессу. Зафиксировано попадание в жилой дом. Уточняем детали", – сообщил Лысак по состоянию на 11:39.

Пост.
Оккупанты нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе.

В 11:55 вражеский удар подтвердил и Кипер, уточнив, что ударный дрон попал в многоэтажное здание в центральной части города.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – говорится в сообщении.

Пост.
Пожар в одесском многоэтажном доме.

Уже в 12:07 Лысак добавил, что в результате попадания в многоэтажное здание травмы получил молодой человек.

"Пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь", – отмечается в сообщении.

Пост.
Оккупанты нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе.

Чиновник подчеркнул, что на месте происшествия работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. В то же время для жителей, пострадавших в результате происшествия, развернут оперативный штаб помощи.

Пожар в одесском многоэтажном доме.

В 12:32 Кипер сообщил, что число пострадавших возросло до двух человек.

"Пострадали 28-летний мужчина и 18-летний парень. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написал он.

Пост.

Напомним, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. По состоянию на утро известно о девяти погибших, по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днём 31 июля российские войска атаковали Одессу. Под ударом оказалась инфраструктура, разрушениям подвергся крыша учебного заведения. Среди горожан двое пострадавших.

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