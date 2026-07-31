Россия атаковала Одессу: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Днём 31 июля российские войска атаковали Одессу. Под ударом оказалась инфраструктура, получила разрушения крыша учебного заведения.

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Пострадали два человека. Об атаке сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Враг нанес удар по Одессе

"Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура и крыша учебного заведения. Есть пострадавшие. Уточняем подробности", – отмечалось в первом после атаки сообщении Лысака, опубликованном в 12:02.

Последнее перед появлением информации об атаке предупреждение Воздушных сил ВСУ для жителей Одессы было опубликовано в 11:57.

"Реактивные БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одессы", – отмечалось в нем.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер спустя некоторое время раскрыл дополнительные подробности о последствиях удара.

Он сообщил, что по городу россияне наносили ракетные удары. Под ударом, как уже отмечалось, оказалась гражданская инфраструктура: территория предприятия, здания больницы и колледжа.

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"По предварительным данным, к сожалению, пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина – сотрудница больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины – средней тяжести. Информация о последствиях атаки уточняется", – сообщил Кипер в 12:22.

Местные СМИ тем временем уточняли, что пострадавшая женщина в момент атаки находилась на рабочем месте, а мужчина – проезжал рядом с местом удара на авто.

А за полчаса до этого, в 11:26, в ВВС предупреждали о ракетах, летевших с моря в направлении Одессы / Черноморска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия нанесла удар по отделению "Новой Почты" в Винницкой области:

Известно о разрушениях и пожаре. Пострадали пять человек, среди них – парень 109 лет.

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