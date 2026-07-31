В Хмельницком прогремели взрывы, поднялся дым: что известно

В пятницу, 31 июля, в Хмельницком прогремело несколько взрывов. Воздушная тревога в регионе не объявлена.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. В результате взрывов никто не пострадал.

По данным местных СМИ, взрыв был настолько мощным, что его эхо слышали даже в Ярмолинцах, Красилове и во всех городских районах.

Атаки России по Украине

Утром 31 июля войска РФ атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру: враг нанес удар по отделению "Новой почты", в результате чего пострадали как минимум девять человек.

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Также российские войска атаковали Одессу. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, разрушениям подвергся крыша учебного заведения, среди горожан есть двое пострадавших.

Напомним, ночью 30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову, в результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения. Враг вновь нацелился на жилые дома, под завалами одного из них обнаружили тело мужчины, также известно о десятках пострадавших.

Как сообщается, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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