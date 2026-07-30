Оккупанты атаковали Львов ракетами: в городе разрушены многоэтажки. Фото

Ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела в областном центра зафиксированы существенные разрушения.

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Целью путинских террористов снова стали жилые дома. О последствиях обстрела в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Последствия террора

Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что ночью 30 июля в городе прогремела серия взрывов. По информации городской власти, зафиксированы повреждения жилых домов.

Позже Садовой уточнил, что после ракетной атаки во Львове горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, по состоянию на 5:50 утра известно о шести травмированных в результате вражеских обстрелов на двух локациях города.

Через перекриття вулиці Патона громадський транспорт курсує із змінами. Автобуси в обох напрямках їдуть вул. Городоцьку до Мотозаводу, далі – на вул. Виговського. Тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують.

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