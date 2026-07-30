Под Кривым Рогом ракета "Искандер-М" попала в дом: погибли двое детей и четверо взрослых
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Ночью 30 июля российские террористы нанесли целенаправленный ракетный удар по жилому дому в пригороде Кривого Рога. Вследствие атаки россияне убили двух детей и четверых взрослых.
Для убийства мирных жителей путинские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М". Об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Последствия атаки
По информации Вилкула, в селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания по частному дому, где жила многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых. Еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей – мальчики 6 и 15 лет.
Российские террористы применили баллистическую ракету "Искандер-М", выпущенную из Воронежской области.
Аварийно-спасательная операция продолжается, идет раскопка руин. Местные власти предупреждают, что количество жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь.
Новопольский сельский совет уточнил, что российские террористы убили многодетную семью в поселке Радушное.
Мониториговые каналы пишут, что оккупанты могли применить для этого удара гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон".
Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела в областном центра зафиксированы существенные разрушения.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.
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