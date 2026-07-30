Под Кривым Рогом ракета "Искандер-М" попала в дом: погибли двое детей и четверо взрослых

Ночью 30 июля российские террористы нанесли целенаправленный ракетный удар по жилому дому в пригороде Кривого Рога. Вследствие атаки россияне убили двух детей и четверых взрослых.

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Для убийства мирных жителей путинские войска применили баллистическую ракету "Искандер-М". Об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Последствия атаки

По информации Вилкула, в селе в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания по частному дому, где жила многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых. Еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей – мальчики 6 и 15 лет.

Российские террористы применили баллистическую ракету "Искандер-М", выпущенную из Воронежской области.

Аварийно-спасательная операция продолжается, идет раскопка руин. Местные власти предупреждают, что количество жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь.

Главные истории дня

Новопольский сельский совет уточнил, что российские террористы убили многодетную семью в поселке Радушное.

Мониториговые каналы пишут, что оккупанты могли применить для этого удара гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон".

Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела в областном центра зафиксированы существенные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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